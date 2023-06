Cuáles son los 5 signos del zodiaco que más gastan dinero

¿Te has percatado que a algunas personas no les preocupa pasar su tarjeta de crédito a cada rato? Se podría pensar que gozan de bonanza económica y la cuentas a final de mes las cubren con creces, sin embargo, la realidad es que llegan ahorcadas. Resulta que el horóscopo influye en el impulso de sacar la billetera y nos dice qué signos del zodiaco gastan más dinero.

Los restaurantes, cafés gourmet, accesorios y ropa de moda, así como pequeños lujos innecesarios como un nuevo objeto decorativo para la oficina o un juguete excéntrico para la mascota, son el pan de todos los días de estos signos.

Astrólogos opinaron en un artículo de Bustle, que por lo general los signos de aire y fuego son los que más suelen gastar porque son los más impulsivos por naturaleza a diferencia de los signos de tierra, que son prácticos y no suelen comprar algo que no necesitan.

No obstante, lo que más motiva a estos signos a estirar la tarjeta de crédito es la diversión. Pasar un buen rato es lo que más interesa por lo que suelen tener un estilo de vida costoso que muchas veces no pueden pagar. ¿De qué signos estamos hablando?

El horóscopo revela qué signos suelen gastar más dinero. Foto: Shutterstock

El signo más impulsivo en sus hábitos de gasto es Aries. De acuerdo con la astróloga Amy Demure a este signo le encanta mantenerse al día con las tendencias de la moda y decoración, dijo a Bustle. Además, porque es competitivo y desea ser el primero en tener el aparato más tecnológico o los tenis más cotizados. Por si fuera poco, le gusta divertirse y no escatiman gastos para pasar un buen rato.

Al ser un signo regido por Venus, el planeta de la belleza y el dinero, Tauro tiene una debilidad por el lujo. Gasta dinero en toques especiales y costosos para ellos mismos o el hogar. Suelen ser materialistas, no por presumir, sino porque les encanta mimarse a sí mismos a través de todos los placeres de la vida.

Como signo de fuego gobernado por el Sol, a Leo le gusta ser espléndido con amigos y familiares. Invierte mucho dinero en sus cumpleaños, regalos o en vacaciones. Le encanta demostrar que tiene poder y elige siempre la opción más cara.

Al igual que Tauro, Venus rige a Libra por lo que le encanta ir de compras. Es un signo refinado que aspira a ser de la alta sociedad por lo que no gasta nada menos que en lo mejor. No le importa trasladarse millas para comprar en los centros comerciales más lujosos. Son felices gastando mucho dinero en cosas para ellos mismos, como spas, perfumes, joyas y relojes.

Acuario es un signo de aire a quien no le gusta mostrar lujos, después de todo, los estereotipos es lo que más odia. Sin embargo, tiene una debilidad importante por la tecnología e innovación, por eso hasta cientos de dólares en smartphones de alta gama, aparatos de inteligencia artificial, software, videojuegos, etc. Una ventaja es que saben cómo gastar y si no les satisfacen los dispositivos, no duda en solicitar una devolución.

