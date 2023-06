Eddie Hearn no cree que sea algo irrazonable que Canelo Álvarez le pidiera a Badou Jack pelear en 180 libras

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, no cree que sea algo irrazonable el peso pactado que pidió Saúl ‘Canelo’ Álvarez para pelear con Badou Jack por el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con The DANZ Boxing Show, Hearn comentó que no se puede criticar a Canelo Álvarez por pedirle a Jack, un expeleador de peso semipesado, que baje 20 libras. El promotor agregó que le parece peligroso que el mexicano pelee en las 200 libras y, en su opinión, eso no debería estar permitido.

“No estuve involucrado en esas discusiones, pero al final del día, Canelo es un peleador de 168 libras, así que si pide 180 libras no creo que sea demasiado irrazonable. No se puede criticar a Canelo por pedirle a un peso crucero que solía boxear en el peso supermediano que baje a cinco libras por encima del (límite) del peso semipesado. No puedes esperar que Saúl vaya y diga: ‘sí, pelearé contigo en 200 libras'”, dijo.

“Ni siquiera (Canelo) podría pesar más de 180 libras si lo intentara, por lo que estaría renunciando a 20 libras, probablemente 30 libras. Es peligroso. Está dispuesto a subir a 175 para pelear contra tipos como Bivol y Kovalev, pero no puedes subir a 200 o 190. Eso no debería permitirse”, añadió.

Cabe destacar que Badou Jack anunció en sus redes sociales que no pelearía con Canelo Álvarez porque le pidieron que bajara 20 libras por debajo del límite del peso crucero más una cláusula de rehidratación para poder enfrentarse, condiciones que el pugilista sueco no aceptó.

“No pelearé con ‘Canelo’ en la siguiente pelea. Ellos dijeron que la diferencia de peso es mucha. Ellos querían exprimir a este viejo y pelear contra mí 20 libras debajo del límite crucero por el título. Y además, con cláusula de rehidratación. Canelo, dale a los fans lo que quieren ver y pelea contra David Benavídez“, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Tras el fracaso en con Jack, ahora el mexicano está en negociaciones con Jermall Charlo, campeón de peso mediano del CMB. Ya hubo un primer acercamiento con Al Haymon, fundador de Premier Boxing Champions (PBC), por parte del equipo del tapatío y se espera que la pelea pueda realizarse en septiembre.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas. Por su parte, Badou Jack, de 39 años, es el monarca de peso crucero del CMB y cuenta con marca de 24 triunfos (14 nocauts), 3 reveses y 3 empates.

