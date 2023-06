Rosalía posa en minivestido rojo y tacones al visitar el Partenón

Foto: Frazer Harrison for Coachella / Getty Images

Rosalía acostumbra romper con lo establecido, y durante su viaje a Grecia visitó el Partenón, pero en vez de usar ropa holgada y zapatos deportivos ella optó por lucir glamorosa y sexy, por lo que se dejó ver en minivestido rojo y tacones altos. Ella misma lo comentó en el mensaje con el que acompañó la colección de fotos que publicó en Instagram: “🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Lo he pasado genial en Atenas💞💞subi en taconcin al Partenón 🎀 y me encantó cantar en esta ciudad ojalá volver prontooO aaaaaAaaa”.

La bella cantante española obtuvo recientemente más de tres millones de likes en esa red social por una selfie en la que aparece sentada, en topless y usando una tanga de hilo. En la foto puede notarse que ahora luce un cuerpo muy tonificado. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Como era de esperarse, la presentación de Rosalía en Grecia fue todo un éxito; ella apareció en el escenario usando botas y un minivestido con aberturas. Su próxima presentación dentro de su gira Motomami por festivales será en Milán, Italia, el 23 de junio. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

