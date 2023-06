Usando un body gris de corte alto Yanet García presume su bronceado al recostarse en el piso

Yanet García ha subido la temperatura en Instagram con su más reciente publicación, con la que dio la bienvenida al verano. Se trata de una fotografía en la que posa recostada en el piso, usando un body gris de corte alto que resaltó su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Con ese mismo sexy atuendo la ex chica del clima acaparó las miradas mientras posaba para una sesión de fotos, luciendo su retaguardia. Ella también compartió uno de sus mensajes motivacionales: “Se llama manifestar ✨🗽 Tienes que soñar antes de que tus sueños se hagan realidad”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Para lucir ese cuerpo escultural Yanet consume alimentos saludables, pero también hace mucho ejercicio, como lo dejó ver en un video en el que aparece corriendo por el parque y paseando en bicicleta. Ella incluyó junto a las imágenes el texto: “Haz algo hoy que tú misma te agradecerás en el futuro”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

