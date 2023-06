Alexa Dellanos se luce junto a la piscina, usando un microbikini con anillos

Alexa Dellanos siempre sabe cómo sorprender a sus fans, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video grabado por ella misma durante la noche, momentos antes de que nadara en la piscina. Para la ocasión ella optó por un bikini azul con anillos que resaltó sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer de moda y estilo de vida estuvo hace unos días en París; ahí paseó por las calles y visitó las boutiques de moda. Antes de regresar a su hotel posó para fotos usando un enterizo negro con una abertura al frente que dejó ver su falta de ropa interior. Junto a las imágenes ella tan sólo escribió “buenos días”.

Alexa ahora se encuentra en España, trabajando en ciertos proyectos relacionados con su línea de ropa. A ella le encanta modelar, y en su más reciente publicación de esa red social aparece sentada en el piso, usando un body de color naranja y unos pantalones estampados que delinearon sus exuberantes caderas. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

