Becky G se luce en ajustados leggings mientras realiza sus rutinas de ejercicios

Becky G se ejercita varios días a la semana, y ahora complació a sus fans al publicar en sus historias de Instagram un video en el que aparece en el gimnasio, usando un conjunto deportivo de top y leggings en color negro y haciendo una rutina para tonificar sus piernas, glúteos y brazos. El mensaje que escribió en su post fue: “De regreso al trabajo”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Aunque nunca quiso dar detalles sobre su rompimiento con el futbolista Sebastian Lletget, la cantante se ha mostrado feliz en sus recientes publicaciones de esa red social. Además, dio a conocer que hace la voz de Khaji-Da, uno de los personajes principales de la película “Blue beetle”, que se estrenará en Estados Unidos el 18 de agosto: “Cuando digo que no puedo estar más orgullosa de formar parte de lo que van a experimentar al ver esta película, lo digo en serio, desde el fondo de mi corazón”. View this post on Instagram A post shared by Blue Beetle (@bluebeetle)

Becky también dio una sorpresa a sus seguidores al informar que regresa a la escena musical con el sencillo “La nena”, que estará disponible el 28 de junio. Ella publicó en Instagram una foto (al parecer tomada durante la grabación del videoclip de la canción) en la que aparece con un total look negro. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

