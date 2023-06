Hispano condenado a pena de muerte rechaza pedir clemencia al gobernador de Oklahoma, a pesar de insistir en su inocencia

Anthony Sánchez, de 44 años, condenado a la pena de muerte, cuya ejecución está programada para septiembre próximo, piensa rechazar su oportunidad de pedir clemencia a Kevin Stitt, gobernador republicano de Oklahoma Kevin Stitt, ya que considera tener pocas posibilidades de lograr que le perdone la vida.

El hispano fue condenado a la pena de muerte por violar y matar a Juli Busken, de 21 años, una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma en 1996.

“Me he sentado en mi celda y he visto recluso tras recluso pedir clemencia y se les niega la clemencia… De cualquier manera, no les va bien a los reclusos”, declaró Sánchez en entrevista con la agencia AP.

Sánchez comentó que incluso si los cinco miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional votan a favor del indulto, es poco probable que el gobernador Stitt lo conceda.

Es por eso que el hispano está dispuesto a cumplir su condena y ser ejecutado en septiembre próximo.

Como argumento a su decisión, citó los casos de Bigler Stouffer y James Coddington, quienes lograron que la Junta de Indultos y Libertad Condicional votaran a su favor, pero la clemencia fue rechazada por el gobernador Stitt.

“Salieron y derramaron sus corazones, hombre … “¿Por qué querría ser parte de algo así, si vas a sentarte allí y hacer que estos muchachos se ilusionen?”, declaró Sánchez a la agencia de noticias.

El gobernador Stitt conmutó la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional a Julius Jones, en 2021 luego de que varios famosos abogaron por él.

Pero Sánchez se mantiene firme en no pedir clemencia a Stitt, a pesar de que insiste que él es inocente, y que el responsable del asesianto de la estudiante de la Universidad de Oklahoma fue su padre Thomás Sánchez, pero la Corte de Apelaciones rechazó su solicitud para una nueva audiencia probatoria.

La víctima fue secuestrada el 20 de diciembre de 1996, su cuerpo fue encontrado el mismo día, la necropsia reveló que fue violada y que recibió un disparo en la cabeza.

Fueron varios años los que el crimen estuvo bajo investigación. Pero luego de una seria de pruebas se logró recuperar el ADN de la ropa de la estudiante y se vinculó a Anthony Sánchez con el crimen, por lo que fue condenado en 2006 a la pena de muerte por violación y asesinado.

Ante ese resultado, un grupo de activistas contra la pena de muerte contrató un investigador privado que indicó que la evidencia de ADN contra Anthony Sánchez pudo estar contaminada , pero Tim Kuykendall, exfiscal de distrito del condado de Cleveland aseguró que había otras evidencias que contra el hispano.

Kuykendall aseguró que dichas evidencias incluían pruebas de balística y una huella de zapato.

