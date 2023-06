Jessi Rodríguez cautivó a Tom Cruise con un baile y hasta recibió un abrazo del actor

Jessi Rodríguez viajó de Miami a Roma para la premiere de ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’, la más reciente entrega de una de las sagas más famosas del cine de acción y que tiene como cara principal a Tom Cruise, a quien pudo entrevistar en la alfombra roja del evento.

El actor quedó muy impresionado con la reportera desde el inicio de la entrevista, a quien le dijo que le gustaba mucho su vestido. Ella reaccionó agradeciendo y dijo “¡Oh, Dios mío! Un piropo de Tom Cruise”, además de comentarle que también él se veía espectacular.

Pero de lo que no se había percatado la venezolana, es que el estadounidense tenía la vista fija en ella mientras estaba haciendo un baile para un video de TikTok y durante esa charla la sorprendió mencionándalo. “Te vi bailando, ¡me encantó ese baile!”, le comentó.

Posteriormente la reportera le agradeció que siempre se toma su tiempo para hablar con los periodistas y él le respondió que le gusta mucho hablar con la gente y le interesa la gente y por otra parte le comentó que le gustaría algún día poder grabar una película en Venezuela.

Tom Cruise habla sobre su relación con Shakira

No obstante, la charla no terminó ahí, pues después Jessi Rodríguez consiguió una entrevista más en forma con Tom Cruise y uno de los temas que abordaron fueron las fotos que les tomaron a él y a Shakira en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

“Ella es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, ella es una gran persona”, mencionó el actor sobre la barranquillera, además de que hicieron una broma dejando claro que “sus caderas no mienten”. View this post on Instagram A post shared by JESSICA RODRIGUEZ (@jessivaleri)

