Laura Zapata no conecta con sus compañeros en ‘Top Chef VIP’ y la tachan de villana

Los conflictos entre Laura Zapata y sus compañeros en ‘Top Chef VIP 2’ continúan y con la competencia cada vez más avanzada, la tensión está a todo lo que da, por lo que algunos de los participantes se han desahogado de distintas formas, tal fue el caso de Sara Corrales, quien el miércoles pasado habló de las experiencias que ha vivido en la competencia.

Pero hubo un momento en particular que llamó la atención tanto de sus compañeros, como del público, pues se refirió a algo que pasó y que no tiene nada que ver con cocinar. “Al inicio de este proyecto quisieron hacerle pensar a mis compañeros que yo era alguien que no era, porque los quisieron envenenar hablando mal de mí”, mencionó la actriz colombiana.

Esto fue en referencia a problemas que tuvo con Laura Zapata, quien por cierto no se quedó callada y respondió ante la cámara. “La verdad me rio, porque dios me puso en este camino de desenmascarar a la gente con doble fondo”, declaró la mexicana.

De inmediato, los seguidores del show de Telemundo se manifestaron en contra de la mexicana, quien no sólo tuvo este incidente recientemente, pues la semana pasada tuvo un fuerte enfrentamiento con Sebastián Villalobos.

Tras la expulsión de Jesús More, tras la que varios de sus compañeros intervinieron para decir que no estaban de acuerdo con la decisión, pues consideraban más grave el error que cometió Laura, de dejar una enorme espina en su pescado, las cosas entre ella y Sebastián se pusieron muy intensas.

La situación escaló a su punto más alto cuando hicieron equipo en el episodio siguiente y él le pidió que dejaran a un lado sus diferencias para poder sacar adelante el trabajo, algo con lo que no estuvo de acuerdo ella, quien sólo le respondió que no tenía educación.

Sigue leyendo: