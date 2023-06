Dani Alves expresó su total repudio a Xavi Hernández por no defenderlo en caso de agresión sexual

Seis meses han pasado desde la detención de Dani Alves por una presunta agresión sexual contra a una joven de 23 años en Barcelona y el brasileño aún no olvida unas declaraciones en las que Xavi Hernández le dio la espalda y se posicionó a favor de la presunta víctima.

En su entrevista con La Vanguardia, el futbolista narró cómo ha vivido todo este proceso en el que se le acusa de haber abusado sexualmente de una joven en los baños de la discoteca Sutton. En ese diálogo, el sudamericano se acordó del ahora entrenador, Xavi Hernández.

Cuando se formalizó la denuncia y la detención preventiva de Alves, Hernández fue cuestionado por los medios en una rueda de prensa. “Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani”.

Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Getafe. Foto: EFE/Enric Fontcuberta

No obstante, el español fue víctima de duras críticas por no haber mencionado a la denunciante y fue con las segunda declaraciones con las que el segundo jugador más ganador en todo el mundo del fútbol sintió el abandono. “Se malinterpretó lo que dije o no fui todo lo contundente que debería haber sido, pero es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado, ayer obvié a la víctima, pero quiero dejar claro que hay que condenar cualquier acto de violencia de género o violación, lo haga Dani o cualquier otro”.

“Me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy valiosa, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí”, añadió.

En su conversación con Mayka Navarro, el exjugador de Pumas de la UNAM se mostró sorprendido por aquellas declaraciones y reveló públicamente, por primera vez, su estupor. “Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: ‘Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'”, dijo.

Alves y Hernández coincidieron como compañeros desde 2008 hasta 2016. Sin embargo, en la campaña 2021-22, Xavi volvió al Barca como DT y pidió la llegada del brasileño, que jugó unos pocos encuentros y puso rumbo a los Pumas de la UNAM en México.

Xavi Hernández y Dani Alves en su época de jugador. Foto: Alex Caparros/Getty Images.

Dani Alves en su segunda etapa como jugador del FC Barcelona y Xavi como DT en un evento en Australia. Foto: Mark Kolbe/Getty Images.

Cuando le preguntaron si extrañaba a alguien dentro del mundo del fútbol, la respuesta del defensor fue contundente. “No he echado de menos a nadie de ellos (futbolistas). Hoy digo que todos esos con los que he jugado no son mis amigos”.

“Sí, algunos (amigos han querido visitarlo), pero yo les he dicho que la cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco lo es para mis hijos, mis padres ni mi mujer, pero llevo ya tantos meses encerrado que les permití visitarme”, manifestó.

