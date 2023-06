Joana Sanz repudia con dureza a Dani Alves: “Que haga lo que le dé la gana”

Luego de seis meses tras las rejas por supuestamente agredir sexualmente a una joven de 23 años en los baños de discoteca Sutton de Barcelona, España, Dani Alves rompió su silencio con una reveladora entrevista que ya generó la reacción de su esposa, la modelo Joana Sanz, quien manifestó querer guardar distancia de su pareja y sus declaraciones. Discoteca Sutton en Barcelona, España. Foto: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images.

Alves concedió su primera entrevista desde prisión para el diario La Vanguardia y Sanz se encargó de valorar el testimonio de su esposo a través de un diálogo con ‘El Programa de Ana Rosa’. “Al enterarme me ha bajado el azúcar, no me quiero posicionar en nada de lo que salga. Paso totalmente. Que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca”.

“Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani”, admitió Joana Sanz a la periodista Leticia Requejo. Cabe recordar que desde que estalló este escándalo, los rumores de separación entre ambos fueron una constante hasta hace unos meses, cuando la modelo confirmó ese escenario a través de una carta.

¿Qué dijo Dani Alves en la entrevista?

Durante su primera entrevista del centro de Brians 2, el futbolista explicó y justificó que los cambios en la cronología de los hechos los hizo con la finalidad de salvar su matrimonio. También defendió su inocencia e hizo una reconstrucción de los hechos acontecidos esa noche.

Centro Penitenciario de Brians 2 en Barcelona, España. Foto: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images.

“Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. Las versiones que se conocen hasta ahora gracias a la denunciante no tienen nada que ver con lo que pasó. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo, de miedo y terror, que no tiene nada que ver con lo que yo hice”, insistió.

Alves es acusado de haber violado a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre de 2022. El brasileño ofreció al menos cuatro versiones distintas y contradictorias, con el objetivo, según él, de no verse obligado a revelar la infidelidad hacia Sanz, como finalmente terminó ocurriendo.

Sigue leyendo:

· Joana Sanz afirmó que Dani Alves “metió la pata” con su matrimonio, pero cree en su inocencia

· Dani Alves: “A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer”

· “No estoy sola”: Joana Sanz, esposa de Dani Alves, celebra sus 31 años con un mensaje de motivación y agradecimiento

**