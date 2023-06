Laura Bozzo arremete contra Laura Zapata tras polémicas declaraciones: “Cuélgate de mis te*#s”

La actriz Laura Zapata tuvo un encuentro con la prensa esta semana en las que dejó en entrever que no le gustaría trabajar con Laura Bozzo porque “hay niveles, hasta en los perros hay razas”.

Las palabras de la hermana mayor de Thalía hicieron estallar a la ‘Señorita Laura’ que a través de sus redes sociales compartió un video para hablar de lo ocurrido y cuál es su opinión.

“Ay, acabo de escuchar a Laurita Zapata. Ay, mi reina, sí, la escuché en Telemundo. Dice que hay niveles. Chisme, chisme, chisme; que la raza, que los perros, no sé qué”, comenzó diciendo con ironía la conductora de televisión.

Bozzo calificó las palabras de Zapata como tonterías sin sentido en referencia a ella y por eso decidió pronunciarse para darle algunas recomendaciones.

“Tanta pende*$#& dijo, y por supuesto se refería a mí. ‘Ubicaína’, Laura Zapata, perdón, nunca te compares con nadie, eso es ridículo”, dijo.

Asimismo, la abogada peruana detalló qué opinión tiene de la actriz mexicana: “¿Quién eres tú para mí? Bueno pues una actriz, buena haciendo el papel de mala y que ahora ha resurgido por el reality de cocina, reinas… no sé cómo se llama el programa; y por pelearte con Lucía Méndez“.

Laura Bozzo aseguró que de ninguna manera entrará en una polémica de discutir con su tocaya Laura Zapata porque se siente una “reina”.

“Yo no voy a entrar en ese juego de pelearme contigo. ‘I’m the queen’, me conocen en el mundo entero, a mí. No por actriz, por conductora, por abogada, por doctora en ciencias políticas y por mucho más”, comentó.

Para finalizar su video sentenció: “Te mando bendiciones, mi amor querido; de verdad muchas bendiciones y si te sirve hablar de mí para tener un titular: ‘cuélgate de mis te*#s'”

