Laura Bozzo aparece con la cara golpeada y explica lo que le pasó en una crisis de ansiedad

La presentadora de televisión Laura Bozzo preocupó a sus seguidores al subir una fotografía en la que aparece golpeada para contar que sufrió un accidente en medio de un ataque de salud mental.

Fue a través de la red social Twitter que la abogada peruana compartió una fotografía en la que se aprecia tiene un hematoma en un ojo. Bozzo explicó que recibió un fuerte golpe en su rostro al caerse en medio de una fuerte crisis de ansiedad.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’ aseguró que por ese motivo no asistió a la grabar el ‘talk show’ que tiene en México.

“Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí. Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”, escribió para acompañar la alarmante imagen.

Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

Cientos de seguidores de la ‘Señorita Laura’ reaccionaron enviándole mensajes de apoyo y hasta conactos de profesionales de la salud mental para que le ayuden con los ataques que presenta. Sin embargo, ella agradeció y comentó que ya tiene un psiquiatra”.

“Mil gracias, tengo a mi psiquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible. Bendiciones”, respondió Laura.

No fue agredida

Laura Bozzo recibió también mensajes de personas que no le creyeron que el golpe en el ojo se lo hiciera en accidente en su casa y hasta le dijeron que mentía. La presentadora no dudó en responder de manera contundente.

“No tengo por qué mentir, vivo sola y sí me bajó la presión. Me caí de rodillas y la cara contra el piso, había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico. Punto”, explicó.

No se retirará

Un usuario de Twitter le insinuó que tal vez ya es momento de pensar en su retiro de la industria del entretenimiento y ella respondió que no está en sus planes.

“Jamás. Moriré haciendo lo que amo que esto no tiene nada que ver, no estoy cansada. Odio las vacaciones, sufro de depresión, punto”, sentenció

Sigue leyendo:

– Laura Bozzo acepta ser demasiado vieja para posar en Only Fans

– Laura Bozzo sale en defensa de Luis Miguel y se le va a la yugular a Aracely Arámbula

– Laura Bozzo pide que “internen” al hijo de Camilo Sesto tras alarmantes fotos

– Laura Bozzo arremete contra la reina Camila llamándola “bruja” y recuerda a Diana de Gales

– Laura Bozzo luce extravagante vestido sin sostén y le dicen que se le ven “los pellejos colgando”