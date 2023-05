Laura Bozzo acepta ser demasiado vieja para posar en Only Fans

A pesar lo polifacética que se ha mostrado en los últimos años al saltar de una televisora a otra realizando controversiales talk shows e incluso figurando en el elenco del realty show “La Casa de los Famosos”, la peruana Laura Cecilia Bozzo Rotondo reconoce ser demasiado vieja para abrir una página en la plataforma OlyFans, donde se atreva a mostrar aspectos poco conocidos de su personalidad.

“Ya estoy vieja para 0nlyF4ns, no me interesa”, indicó en una entrevista concedida a la revista TVyNovelas.

De acuerdo con la presentadora de televisión de 70 años es mejor dejarle el camino libre a una de sus hijas para que pueda mostrar los atributos y belleza que encierra su personalidad.

“Sin llegar al desnudo total, Alejandra tiene una serie de propuestas para hacer contenido en unas plataformas”, reveló.

“La Señorita Laura” quedó entusiasmada de participar en “La Casa de los Famosos” y por ello adelantó que posiblemente sus fans podrían verla tomando parte en otros reality shows o incluso hasta produciendo uno por cuenta propia.

“Estoy enganchada con el formato de reality; pienso en la posibilidad de otros programas más adelante“, expresó.

Sin embargo, un amplio sector del público latino considera que la trayectoria de la conductora limeña está llegando a su final, sobre todo después de la controversia que generó el hecho de que durante su participación en el proyecto producido por Telemundo se haya atrevido a lucir un outfit destinado más para chicas jóvenes.

En este sentido, la también abogada egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sostiene que mientras se sienta útil para ayudar a alguna persona, seguirá trabajando en la televisión.

“Mientras yo sienta que le estoy cambiando la vida a una sola persona, mientras siento que sigo siento útil, me rio de lo que digan de mí. Que si vieja, que si momia, que si horrenda, a mí no me importa. A estas alturas ya no me molesta. Tengo el Síndrome de Peter Pan, nunca voy a envejecer”, enfatizó.

Por lo pronto, la controversial peruana se prepara para presentarse como DJ en Torreón, Coahuila, en un evento que se llevará a cabo el próximo 16 de junio.

