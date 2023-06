Lionel Messi arriba a sus 36 años luego de haberlo ganado todo y con la expectativa de su próxima aventura con los colores del Inter Miami

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, arribó hoy a sus 36 años de edad, con una carrera mágica y de ensueño en la que ha ganado cada uno de los trofeos que ha disputado a nivel de clubes y con la Selección de Argentina. Hoy taras 496 goles con clubes en Europa y tras conseguir siete balones de oro, seis botas de oro y dos premios The Best.

Hoy tras un complicado paso por el PSG y tras conseguir su anhelo de levantar la Copa del Mundo, el astro argentino decidió poner rumbo al Inter Miami para emprender una nueva aventura que sin duda alguna revolucionará a la MLS y en la cual espera mayor tranquilidad para una carrera en los que los títulos han sido protagonistas.

El famoso gesto de Lionel Messi a Louis Van Gaal en el Mundial Qatar 2022 (Foto: Franck Fife /AFP via Getty Images)

La familia de Messi y su decisión de irse al Inter Miami

En una reciente entrevista, Messi reveló las dificultades que enfrentó en París al no poder por ejemplo acompañar a sus hijos a la escuela, algo que hacía con frecuencia en Barcelona, y algo que retomará de seguro en Miami, una ciudad en la que sin haber debutado ya es un ídolo y que de seguro al jugar con el Inter lo será mucho más.

En París, sus problemas con un sector de la hinchada del PSG lo mantuvieron muy al margen de la vida pública en familia algo que esperará retomar en tierras miameras. Sin embargo Lionel se ha mostrado muy respetuoso y se queda con esa parte del elenco parisino que si supo valorar su presencia en el equipo.

Hoy con 36 años, vemos a un Messi mucho más maduro que entiende sus priordades y que solo quiere disfrutar en las canchas, algo que de seguro logrará con el Inter Miami. Hace poco reveló que los balones de oro ya no son relevantes para él y se toma la próxima elección con gran madurez.

Messi portó el dorsal número 30 en el PSG (Foto by Franck Fife /AFP via Getty Images)

Messi y el FC Barcelona

La historia del FC Barcelona y Lionel Messi es sinónimo de un verdadero idilio, muchos dicen que hizo más grande al club, otros afirman que el equipo azulgrana le dio todo al argentino; sin embargo tanto el equipo como el jugador se hicieron más grande el uno al otro, siendo el rosarino, el futbolista más grande que haya pasado por la institución.

Messi y uno de los momentos más emblemáticos de su carrera uniformado con los colores del FC Barcelona en el estadio del Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo / Getty Images)

A pesar de esta historia, Messi se decantó por la oferta del Inter Miami, el argentino no quiso ser decepcionado una vez más por el club de sus amores y la actual dirigencia que le informó a última hora en el pasado que no podían seguir contando con él. Por ahora el “The Last Dance” con la oncena culé deberá seguir esperando y se limitará al esperado partido homenaje al considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

De esta manera Messi llega a 36 años, dejando huella en el fútbol y con una nueva expedición en puertas dentro de un Inter Miami que buscará acomodar al equipo para la comodidad de su nueva estrella.

