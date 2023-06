Decenas de expandilleros se gradúan de secundaria y de la universidad gracias a Homeboy Industries

En 35 años de historia de los programas educativos de Homeboy Industries no se habían graduado de la secundaria, colegio o universidad un total de 78 hombres y mujeres que estuvieron en pandillas o cometieron toda clase de delitos que los llevó a pasar años encarcelados.

Lo que en 1988 comenzó el sacerdote jesuita, Gregory Boyle, como una forma de mejorar la vida de los expandilleros en el este de Los Ángeles, se ha convertido en la actualidad en un modelo para más de 250 organizaciones y empresas sociales en todo el mundo.

Desde Los Ángeles a Alabama e Idaho, en 34 estados de los Estados Unidos, y desde México y Guatemala a Escocia y 20 países en total, organizaciones afines a la Red Global Homeboy se han comprometido a impactar las vidas de miles de personas en sus comunidades.

“Siento mucha emoción por todos los graduados”, dijo a La Opinión, el padre Boyle. “En la historia de 35 años de Homeboy Industries no se habían graduado tantos estudiantes”.

Isaac González venció sus propios miedos y logró graduarse con tres licenciaturas.

“Doy gracias a Dios por el hombre que me ayudó a recuperar a mis hijos”, dijo Lisette Avakian, una de las participantes en el programa. “Gracias padre Boyle por todo lo que hiciste en mi vida y continúas haciendo por todas las personas que han pasado por Homeboy”.

Desde su fundación, la misión de Global Homeboy Network (GHN) es trabajar con organizaciones de todo el mundo para crear comunidades terapéuticas que ofrezcan capacitación en habilidades laborales, programas y servicios gratuitos y empleo en empresas sociales.

El objetivo de GHN es ayudar a otras organizaciones a proporcionar a hombres, mujeres y jóvenes marginados las herramientas que necesitan para cambiar sus vidas y convertirse en miembros productivos de sus comunidades.

Johanna Carbajal-Sandoval

En el fin de semana, bajo una enorme carpa, la ceremonia de graduación de la generación 2020-2023 se efectuó en el área del estacionamiento de Homeboy Industries, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles.

Allí, Tina Marie Martínez oró por todas las personas que están encarceladas y aquellos que aún sufren de adicción a las drogas, quienes murieron y “los que sufren las consecuencias de un sistema judicial violento y opresivo”.

A la fecha, representantes de numerosos estados y países de todo el mundo forman parte de la red de The Global Homeboy Network, la cual sigue expandiéndose, considerando que el encarcelamiento masivo no es la respuesta a la marginalidad de las personas y las comunidades.

Una de estas personas que pasaron algún tiempo detrás de las rejas, pero que se graduó de una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) fue Johanna Carbajal-Sandoval.

La chica de 25 años, que ahora quiere estudiar una carrera más para convertirse en abogada, vivió una infancia complicada y estuvo en varios hogares de crianza, se involucró en pandillas y alguna vez pasó tiempo en una cárcel.

“Aquí, en Homeboy Industries me ayudaron mucho después de que iba a nacer mi hija; me ayudaron a inscribirme en un colegio comunitario y seis años después pude ir a UCLA”, dijo Johanna.

“Me aceptaron en la universidad y ahora quiero convertirme en abogada. Quiero defender a las personas que no tienen tanto dinero ni privilegios, la gente mexicana, de color y a los afroamericanos, para que tengan las mismas oportunidades de justicia que la gente rica”.

En el verano de 2019, Homeboy Industries recibió a personas dedicadas a apoyar a las poblaciones marginadas en Los Ángeles. El objetivo era aprender del modelo de trabajo con exreclusos y compartir las mejores prácticas para que ellos se reintegren plena y productivamente a la sociedad.

“Cuando era joven mi carrera académica nunca fue positiva; a lo largo de mi vida, constantemente me enfrenté a la adversidad y dificultades”, declaró Isaac González, de 46 años. “La falta de apoyo educativo de mis profesores impactó mi comportamiento en el salón de clases”.

Isaac fue colocado en clases de educación especial y los demás estudiantes lo hicieron sentir “invisible”, debido a que no hablaba inglés.

“Internalicé esta experiencia y, en lugar de transformar mi dolor, comencé a transmitirla”, dijo. “Y, en la búsqueda de otras maneras donde mi duro esfuerzo fuera reconocido, las calles me dieron la bienvenida con los brazos abiertos, y el barrio se apoderó completamente de mi vida”.

Isaac expuso que, como producto del proceso de socialización, se encontró a sí mismo con el sistema carcelario, caminando por un sendero oscuro, preguntándose donde se había equivocado.

En sus años de juventud, la historia de la vida de Isaac y de otros graduados de Homeboy Industries continuó sin rumbo fijo, sin sentido ni dirección.

“Los sueños que tenía estaban lejos de mi alcance, debido a la narrativa que se había escrito para mí”, relató Isaac. “”Repetidamente me encontraba en la cárcel, sentado en una celda fría y oscura, y fue allí donde me di cuenta de que vivir bajo esas condiciones no era aceptable para mí”.

En 2019, Isaac tomó la determinación de darle un vuelco a su vida. Llegó a Homeboy Industries, que era la que creía sería su última oportunidad de cambiar. Se inscribió en el Colegio del Este de Los Ángeles, y aunque afirmó que escuchaba voces que lo invitaban a renunciar a sus aspiraciones, las acalló en su interior y, finalmente obtuvo tres licenciaturas.

Las comunidades y organizaciones como Homeboy Industries de todo el mundo están de acuerdo en que el encarcelamiento masivo de las personas no es la respuesta a los problemas de la sociedad.

Y así, trabajando por la justicia social, abogando por las poblaciones marginadas, esforzándose por romper el ciclo de reincidencia y abordando las consecuencias colaterales de cumplir condena en prisión, en Homeboy Industries, el padre Gregory Boyle y todo el personal están comprometidos con el lanzamiento de más organizaciones comunitarias y seguir creciendo.

Al final del evento, se le preguntó al Padre Greg qué tipo de consejo le daría a sus hijos espirituales que se estaban graduando

“No tengo muchos consejos. Solo, que nunca se rindan y que se amen unos a los otros”, expresó. “Con nosotros siempre habrá esperanza; hoy se van unos, pero ya vendrán muchos más…, eso es seguro”.