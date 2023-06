George Kambosos abre las puertas a una revancha con Teófimo López: “Depende de él y su equipo”

George Kambosos dejó abierta la posibilidad de hacer la revancha con Teófimo López, si el peleador estadounidense de ascendencia hondureña muestra interés en vengar la derrota que le propinó el australiano en 2021.

En una entrevista con Little Giant Boxing, Kambosos expresó que no está apurado por enfrentar nuevamente a López sobre el ring porque ya lo venció, pero, en caso de que sucediera, propuso que la pelea podría llevarse a cabo en Australia o Grecia.

“Lo vencí. Tomé sus cinturones y lo golpeé justamente. Si quiere hacerlo y tiene sentido, tal vez pueda venir a Australia. Fui a su patio trasero, o podemos hacerlo en Grecia o en otro lugar. Sí, podemos hacerlo”, dijo.

“Tomé esa W. No tengo prisa por pelear con él de nuevo. No perdí contra él. Lo vencí. Cuando Devin Haney me ganó, quería una revancha de inmediato. Le dije: ‘Dámela’ al día siguiente. Ese es el tipo de peleador que soy. Depende de él (Teófimo) y su equipo. Si lo quieren y comienzan a presionar por ello, entonces podemos hablar”, expresó.

Cabe destacar que en noviembre de 2021 George Kambosos le arrebató el invicto y el campeonato indiscutido de peso ligero a Teófimo López tras vencerlo por decisión dividida de los jueces. Después, en la primera defensa de sus títulos, perdió ante Devin Haney y en la revancha repitió el mismo resultado. Ahora, tras firmar con Top Rank, el australiano subirá al ring contra Maxi Hughes para volver a la senda del triunfo el 22 de julio en el Firelake Arena en Shawnee, Oklahoma.

George Kambosos venció a Teofimo Lopez en 2021 en el Teatro Hulu de Madison Square Garden en Nueva York. Foto: Al Bello/Getty Images.

Por su parte, López subió a peso superligero y acumuló tres victorias tras perder con Kambosos. En su último triunfo frente a Josh Taylor, se convirtió en campeón de dos divisiones y conquistó el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). A pesar de esto, The Takeover anunció su retiro por considerar que no está ganando lo suficiente y dijo que volvería si le ofrecían un contrato de nueve cifras.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y exmonarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña en su corta carrera acumuló un récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

En cambio, George Kambosos viene de ser derrotado en dos ocasiones por Devin Haney, la primera perdió el campeonato indiscutido de peso ligero que le arrebató a López y en la revancha tampoco pudo recuperar sus cinturones. El australiano tiene 20 triunfos (10 nocauts) y 2 reveses.

