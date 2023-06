Las Spice Girls volverán a reunirse para un nuevo proyecto

Las Spice Girls se volverán a reunirse debido a un nuevo proyecto y esta noticia ha revolucionado a sus fanáticos que anhelan ver a las cinco integrantes juntas, luego que Victoria Beckham afirmó que no volvería a pisar un escenario.

Las artistas británicas estaría preparando un documental para contar con detalles su exitosa trayectoria musical y el contunden impacto cultural que tuvieron en la década de os 90.

“Es poco probable que un programa como este vaya a ver la luz en la BBC o en ITV. Tendría un costo muy elevado y lo que se busca, además, es que tenga proyección internacional, ya que las Spice Girls tienen millones de fans en todo el mundo”, comentó una fuente cercana a las artistas al diario ‘The Sun’.

Los primeros rumores de este documental salieron de Mel B, mejor conocida como ‘Scary Spice’, que dijo que Geri Horner, Mel C, Emma Bunton y Victoria tuvieron una reunión con los encargados del documental de Michael Jordan, ‘The Last Dance’, para tener su propio programa.

“El director y todo el concepto del documental fue muy, muy bueno; también la forma en que se grabó. Así que nos gustaría tener nuestra propia versión”, explicaba la intérprete, al tiempo dejaba entrever que el programa no pasará por alto los choques y rivalidades que se produjeron entre ellas a lo largo de su trayectoria conjunta.

Emma Bunton de las Spice Girls y su lucha por ser madre

La integrante de las Spice Girls, Emma Bunton, mejor conocida como “Baby Spice”, era la más joven del grupo, y además la más fiestera, pero el pasado sábado 21 de enero cumplió 47.

Junto a este grupo, vendió más de 145 millones de discos como una de las Spice Girls y 2 millones trabajando en solitario.

En 2017 se confirmó la disposición que tenía ella por revivir el éxito con el resto que formaba la anda Spice Girls, pero sin comprometer alguna fecha.

Su debut en solitario fue con el álbum “A Girls Like Me”, que fue lanzado el 18 de abril del 2001 por Virgin Récords, este álbum alcanzó el cuarto puesto en el UK Albums Chart.

¿Otra vez madre?

Bunton está casada desde el 13 de julio de 2021 con Jade Jones, con quien comenzó a salir en 1998, pero se separaron, hasta que en el 2004 volvieron a estar juntos.

En el 2007 se convirtieron en padres de Beau, y en el 2011 nació Tate, pero la cantante deseaba tener un tercer hijo, pero esto no se ha podido lograr.

Pero este proyecto de un tercer hijo se ha retrasado debido a la pandemia del Covid-19 y a múltiples confinamientos.

También pasa que Bunton empezó a experimentar, de manera gradual, síntomas relacionados con la menopausia. “Comencé a sentirme desquiciada y ansiosa”, le dijo a un diario norteamericano.

“Al principio, lo puse en la parte posterior de la crisis de salud. Luego, esta ansiedad se volvió regular, y finalmente diaria. Estaba letárgica. Algo andaba mal. Revisé la lista de síntomas pre menopáusicos y tenía varios”.

La cantante de Space Girls dice que lloró durante horas. “Soy una persona muy maternal. Cuando veo a los bebés de mis amigos”, pero en 2007, tras el nacimiento de su primer hijo, Beau, Bunton había notado igualmente una incompatibilidad entre su carrera y su forma posterior a la guardería. “Físicamente, mi cuerpo no estaba preparado para estos espectáculos de dos horas cada noche. Tus caderas no se mueven como deberían, me caí detrás del escenario varias veces. Estaba llorando por nada. Me picaba la piel”, agregó.

