Carolina Sandoval conmovió a sus fans con una foto de su juventud

La comunicadora Carolina Sandoval nunca falla en dar de qué hablar entre su comunidad digital, ya sea por sus ocurrencias o fotografías desde destinos despampanantes. Sin embargo, su público también ha sido testigo de momentos emotivos que la famosa ha compartido desde redes sociales.

Tal fue el caso de su más reciente hazaña en Instagram, donde se mostró más vulnerable que nunca al recordar sus años de formación como periodista en su natal Venezuela.

La primera imagen de la publicación en cuestión dejó ver a una Carolina Sandoval enfundada en un impactante modelito neón, mientras que la segunda la mostró de apenas unos 20 años mientras posaba sonriente con toga y birrete.

“En Venezuela se celebró el día del periodista como cada 27 de junio y ya cuando estoy a punto de dormir, me voy a mi cama con tantos recuerdos maravilloso de la época en la cual soñaba y soñaba con tantas cosas mientras realizaba mis estudios en la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela”, escribió ‘La Venenosa’ desde su cuenta oficial.

“Que maravilla “recordar” y ver que en la vida no existe sueño imposible, pues años más tarde viendo mis fotos me doy cuenta que todo , absolutamente TODO es posible y que cada cual cumple sus sueños a su manera y que nadie es mejor que nadie“, expresó a modo de reflexión ante su comunidad digital.

A la par, Carolina Sandoval instó a todos aquellos que buscan seguir un camino dentro del mundo del entretenimiento o tienen alguna meta fija a no desviarse de ella y luchar haciendo caso omiso al ‘qué dirán’.

“Yo soñaba con cubrir la fuente de espectáculo y así lo hice, y aún y cuando muchos no veían con seriedad el periodismo de espectáculo lo hice como hago todo en mi vida, con mucha pasión y una gran sonrisa. Hoy día puedo decir que valió la pena y que lo bailao’ nadie te lo quita. By THE Way 👉🏻Felicidades a todos mis colegas en especial a todos los que se graduaron en la promoción de 1999, para ese tiempo no existían las redes, pero todos lo que estábamos, sabemos quienes somos”, dijo para finalizar su mensaje.

