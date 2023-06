Demi Rose se luce en sostén metálico mientras posa en un jacuzzi al aire libre

Demi Rose fue muy paciente al esperar que hubiera un atardecer perfecto para lograr las espectaculares fotos que publicó en Instagram. Ella lució muy sensual al usar un sostén metálico que resaltó sus atributos, para después posar en un jacuzzi al aire libre mientras disfrutaba su estancia en un exclusivo resort de Ibiza.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunas semanas la bella modelo británica viajó a México y, fiel a su costumbre de fotografiarse en todos los sitios turísticos que visita, compartió imágenes que la muestran recostada al borde de una piscina. En un momento se despojó de una parte de su bikini para quedar con sus exuberantes caderas al descubierto. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi presumió orgullosa su viaje al volcán Teide -situado en el centro de Tenerife-, y hasta en ese lugar ella lució muy sexy, usando para la ocasión un enterizo estampado. También grabó videos desde las alturas, que complementó en Instagram con el mensaje: “En el punto más alto en las islas del Atlántico”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: