En ceñidos leggings negros Isabella Castillo mueve sensualmente sus caderas

A Isabella Castillo le encanta bailar, y ahora se dejó ver muy animada en un video que compartió en sus historias de Instagram. Usando un ajustado conjunto de top y leggings negros ella movió sensualmente sus caderas al ritmo de la canción “Physical”, y escribió en su post el mensaje “bailar es la mejor medicina”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Recientemente la actriz cubana de 28 años viajó a Puerto Rico para asistir a los Premios Tu Música Urbano, y desde ahí publicó una serie de fotos tomadas en el hotel donde se hospedó, luciendo su figura en un traje de baño amarillo. Las imágenes se acercan a los 60,000 likes.

Desliza para ver todas las fotos

Isabella lleva uno de los roles protagónicos en la serie “El señor de los cielos”, cuya octava temporada terminó de transmitirse hace algunas semanas. Ella ya está lista para trabajar en la novena, y junto a las fotos que compartió -en las que se muestra con sus compañeros del elenco- escribió un texto de agradecimiento: “Gracias Dios por ponerme en el camino de esta serie que nos enseñó a todos que lo que a veces parece imposible Dios lo hace posible”. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

