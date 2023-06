Jueza rechaza proteger nombres de posibles 84 testigos en juicio a Trump por documentos secretos

La jueza Aileen Cannon rechazó la petición del fiscal especial Jack Smith, quien solicitó proteger la lista de 84 posibles testigos para el juicio al expresidente Donald Trump, debido al mal manejo de documentos clasificados.

El motivo, dijo la jueza, es que los fiscales no lograron exponer los motivos por los cuales desean mantener restringida esa información.

“La moción del Gobierno no explica por qué es necesario presentar la lista ante el Tribunal”, escribió la jueza Cannon. “No ofrece una base particularizada para justificar sellar la lista de la consulta del público; no explica por qué el sellado parcial, la redacción u otros medios distintos del sellado no están disponibles o no son satisfactorios; y no especifica la duración de algú sello propuesto”.

La decisión de la jueza Cannon también cita la petición de una coalición de medios nacionales, incluidos The New York Times, Politico, Telemundo, The Washington Post, CNN, entre otros, que se opusieron a esa protección de los datos.

Los representantes legales de los medios citaron la Primera Enmienda para tener acceso a la información que sería entregada por fiscales.

“Este caso, el primer enjuiciamiento de un expresidente de los Estados Unidos, es uno de los casos penales más importantes en la historia de la nación”, escribió la coalición de medios.

Por ello, consideraron que no era “exagerado” destacar el interés del público en el asunto y la importancia de tener acceso a la información, incluida la lista de testigos.

La petición del fiscal especial Jack Smith y del fiscal que lidera el caso en la corte, Jay Bratt, fue ingresada a la Corte de Distrito Sur en Florida la semana pasada, donde también se pidió mantener restricciones sobre la evidencia.

El juez magistrado Bruce Reinhart tomó una primera decisión, citando la imposibilidad de el expresidente Trump y el coacusado Walt Nauta de difundir la información que le sea proporcionada.

“A los testigos potenciales y al abogado de los testigos potenciales se les pueden mostrar copias de los Materiales de descubrimiento, según sea necesario para preparar la defensa, pero no pueden retener copias sin el permiso previo del Tribunal”, acota la orden.

El expresidente Trump enfrenta 37 cargos criminales por el mal manejo de información clasificada que se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago.

