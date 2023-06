Revelan detalles sobre la exótica joya que Christian Nodal compró… ¿habrá compromiso con Cazzu?

El nombre del cantante de regional mexicano Christian Nodal encabeza los titulares gracias al lujoso regalo que decidió darle a su novia, Cazzu. Y es que además de contar con un precio exorbitante, se trató de una joya cuyo diseño es único en el mundo. ¡Aquí te contamos los detalles!

“Le acabamos de hacer una nueva cadena a Christian Nodal y está ¡impresionante! Es una cadena que pesa casi un kilo de oro, sólido de 14 kilates”, explicó el artesano a la televisora Imagen TV.

De acuerdo con el tapatío, la pieza fue diseñada por el propio Nodal y al presentarlo, solicitó que las piedras fueran especiales. De ahí surgió la idea de utilizar diamantes redondos en corte de corazón, para darles un toque exótico.

“La cadena es súper única, la verdad no he vista otra igual a esa, a Christian le encanta innovar tanto en la música como en las joyas; entonces, está es otra de las innovaciones”, señaló Antonio García.

Dentro de las opciones que Christian Nodal dio al experto en joyería para la realización del collar se encuentran: “unos diamantes que fueron muy complicados de conseguir en el mundo, pero también contiene rubís y africanas”.

¿Christian Nodal ya mandó a hacer un anillo de compromiso para Cazzu?

Como era de esperarse, las interrogantes sobre la posibilidad de un anillo de compromiso salió a relucir durante la entrevista con el joyero Antonio García. No obstante, el experto decidió mantenerse al margen de los dimes y diretes, por lo que negó los rumores.

“Eso sí ya no sé. Del anillo no sé”, precisó el joven. “No sé (si habrá boda), la verdad es que por lo pronto no, no”.

