Se confirma la muerte del actor Julian Sands, tras analizar los restos encontrados en las montañas de California

El departamento del sheriff del condado de San Bernardino, California, emitió un comunicado en el que se confirma la muerte del actor británico Julian Sands, quien no regresó de una excursión que emprendió a las montañas del sur de California hace cinco meses.

El boletín que se dio a conocer el 27 de junio dice: “El proceso de identificación del cuerpo localizado en Mount Baldy el 24 de junio de 2023 ha sido concluido, identificándolo como Julian Sands, de 65 años…la causa de su muerte aún está bajo investigación, a la espera de más resultados en las pruebas…nos gustaría agradecer a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al señor Sands”.

Julian Sands nació en 1958 en West Yorkshire. Luego de varios trabajos en la televisión británica obtuvo un papel de reparto en la película de 1984 “The killing fields”, en la que compartió créditos con John Malkovich, quien se convirtió en uno de sus grandes amigos. Cinco años después actuó con Daniel Day-Lewis y Helena Bonham Carter en el filme “A room with a view”, comenzando una carrera en Hollywood con personajes en cintas como “Leaving Las Vegas”, “Aracnophobia”, “The girl with the dragon tattoo” y “Ocean’s thirteen”.

Una de las pasiones del actor era escalar montañas, lo cual hacía con frecuencia. A principios de enero partió a Mount Baldy, de donde ya no regresó; las condiciones extremas del lugar no impidieron que los equipos de rescate lo buscaran en múltiples ocasiones, pero hace unos días excursionistas reportaron haber encontrado restos humanos, que fueron trasladados a la oficina del forense para ser identificados. La representante del artista, Sarah Jackson, declaró a EW: “Julian fue un gran amigo y cliente. Eligió proyectos interesantes que le importaban y era querido por todos los que trabajaban con él. Era un escalador apasionado, y nos consuela saber que falleció en un lugar al que le encantaba ir, haciendo lo que amaba. Estamos llenos de los más bellos recuerdos”.

