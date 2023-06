Maluma recuerda el incidente que tuvo Madonna en su casa cuando fue su huésped en su natal Medellín

Maluma estuvo presente en el programa español ‘El Hormiguero’ recordó la ocasión en la que Madonna junto a todo su equipo de casi 30 personas, se hospedaron en su casa en Medellín, Colombia y reveló que además hubo un incidente que asustó a la cantante británica.

Fue en abril de 2022, cuando el intérprete de ‘Felices los 4’ logró convencer a ‘La Reina del Pop’ de hacer una aparición especial en un show que dio en su ciudad natal y ahora reveló que en realidad lo mejor de esa experiencia se dio en los días previos al evento, cuando ella se quedó en su casa.

“Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque venía con 27 personas más. Al día siguiente se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso y ella me llamó por teléfono gritando toda asustada y tuve que poner otras plantas eléctricas”, contó el colombiano para ‘El Hormiguero’.

Además, reveló que otra de las grandes experiencias de ese concierto fue que pudo reacomodar el escenario en el Estadio Anastasio Girardot para que pudiera ver a todo el público.

Madonna fue internada de emergencia en un hospital

Por otra parte, horas después de que Maluma ofreciera esas declaraciones de Guy Oseary, manager de Madonna, dio a conocer que la cantante fue ingresada en un hospital el fin de semana pasado, en donde permanece en cuidados intensivos, debido a una grave infección bacteriana.

Por este motivo su gira Maddona: The Celebration Tour, programada para iniciar el próximo 15 de julio en Canadá tuvo que ser pospuesta hasta nuevo aviso.

Sigue leyendo: