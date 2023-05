Maluma anuncia su “Don Juan World Tour” con un video del creador de Playboy, Hugh Hefner

Después de mucho tiempo, la estrella del género urbano, Maluma, anunció que sale de gira por el mundo entero con su “Don Juan World Tour”. Por supuesto, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram y además usó la imagen del creador de Playboy, el fallecido magnate Hugh Hefner. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

“Como nunca me habían visto! Tickets disponibles viernes 26 de mayo/ tickets on sale Friday 26/05.

Let’s Go”, escribió Maluma en Instagram anunciando su “Don Juan World Tour”. La imagen de Hefner aparece en el video.

“Don Juan. Bueno, él inventó el concepto de mi mansión, él vive en una mucho más grande en Medellín. Está lleno de mujeres y quise hacer lo mismo aquí, pero la versión más pequeña. Y ahora estará de gira por todos los Estados Unidos”, dice el que fue por muchos años la cabeza principal de la gran industria de contenido par adultos, Playboy. No cabe duda que, Maluma ha encontrado similitudes entre su vida y Hefner, así como Luis Miguel.

Recordemos que cuando dijo que por ahí venía la gira, también hizo referencia a la portada de uno de los discos que perteneció a los grandes éxitos del cantante mexicano. Muchos dijeron que el tour del intérprete de “Hawái” y “Pa’ Ti” con Jennifer Lopez rendirá un pequeño homenaje a “El Sol de México“.

Maluma recorrerá las principales ciudades de EE.UU.

Con la promesa de una experiencia innovadora para sus devotos fanáticos, Maluma se embarcará en una gira por 30 ciudades de los Estados Unidos. La gira comienza el 31 de agosto en Sacramento, California, e incluye lugares como The Forum en Los Ángeles, el Madison Square Garden en Nueva York y el Kaseya Center en Miami. Maluma anuncia las primeras fechas de su 'DON JUAN World Tour' en Estados Unidos y Canadá. 🇺🇲🇨🇦



—Preventa: 24/05 y 25/05

—Venta general: 26/05https://t.co/kQiJi0we3h pic.twitter.com/MViI38dlPv— Maluma Updates (@Maluma_Updates) May 22, 2023

El exponente de género urbano dará vida a su firma “Don Juan” en el escenario del concierto mientras canta muchas de las canciones del álbum del mismo nombre, así como todos sus grandes éxitos que lo han convertido en un ícono mundial de la música latina, como: “Felices Los Cuatro”; “Sobrio” así como su último lanzamiento, “Diablo, que Chimba”.

La preventa de los boletos comienza este jueves 25 de mayo a las 10 a. m. (hora local) y la venta general de boletos comienza el viernes 26 de mayo a las 10 a. m. (hora local) en la página web de CMN Events.

Fechas y ciudades del “Don Juan World Tour” de Maluma en Estados Unidos

Jueves 31 de agosto: Sacramento, CA – Golden 1 Center

Sábado 2 de septiembre: Portland, OR – Moda Center

Domingo, 3 de septiembre: Seattle, WA – Climate Pledge Arenaç

Miércoles 6 de septiembre: San José, CA – Centro SAP

Sábado, 9 de septiembre: Los Ángeles, CA – The Kia Forum

Domingo 10 de septiembre: Phoenix, AZ – Footprint Center

Miércoles 13 de septiembre: Las Vegas, NV – Grand Garden ArenaÇ

Viernes, 15 de septiembre: Ontario, CA – Toyota Arena

Sábado 16 de septiembre: San Diego, CA – Pechanga Arena

Jueves 21 de septiembre: San Antonio, TX – Centro AT&T

Viernes, 22 de septiembre Hidalgo, TX – Payne Arena

Domingo 24 de septiembre: El Paso, TX – UTEP (Don Haskins)

Viernes 29 de septiembre: Austin, TX – Centro H-E-B

Sábado, 30 de septiembre Dallas, TX – American Airlines Center

Domingo, 1 de octubre Houston, TX – Smart Financial Center

Jueves 5 de octubre: Belmont Park, NY – UBS Arena

Viernes 6 de octubre: Nueva York, NY – Madison Square Garden

Sábado 7 de octubre: Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena

Domingo 8 de octubre: Newark, NJ – Prudential Center

Jueves 12 de octubre: Chicago, IL – Allstate Arena

Sábado 14 de octubre: Reading, PA – Santander Arena

Domingo 15 de octubre: Boston, MA – Agganis Arena

Jueves 19 de octubre: Washington, DC – Capital One Arena

Sábado 21 de octubre: Charlotte, NC – Spectrum Center

Domingo 22 de octubre: Atlanta, GA – StateFarm Arena

Jueves, 26 de octubre Nueva Orleans, LA – Smoothie King Center

Sábado, 28 de octubre Tampa, FL – Amalie Arena

Domingo 29 de octubre Fort Myers, FL – Hertz Arena

Viernes, 3 de noviembre Orlando, FL – Amway Center

Sábado, 4 de noviembre Miami, FL – Kaseya Center

