Naomi Campbell se convierte en madre a los 53 años por segunda vez y lo anuncia en Instagram

La top model Naomi Campbell acaba de sorprender al mundo al revelar a través de su cuenta de Instagram. Se acaba de convertir en madre de un niño a los 53 años. Tal como hizo la primera vez en el 2021 con su primera hija, solo su círculo cercano sabía que estaba pronto a convertirse en madre nuevamente. Naomi Campbell | Crédito: Getty Images

Foto: Getty Images

“Mi pequeño querido, debes saber que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos agraciaste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios, bendito! Bienvenido bebé. #mamádedos. Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre”, me escribió Naomi Campbell en su cuenta de Instagram mientras acompañaba sus palabras de amor con una foto de sus pequeñines.

Nunca ha quedado muy claro si gestó a los niños o si utilizó un vientre sustituto. Esto pudiese ser fácil de creer por la edad de la Campell. Sin embargo, otras famosas también han tenido hijos de manera biológica pasado los 50. Janet Jackson es una de ellas.

Qué se sabe de los hijos de Naomi Campbell

Nada o casi nada. Efectivamente, a sus 50 años le dio la bienvenida a su primogénita a través de las redes sociales también. Para ese momento el mundo enloqueció con la noticia. Era muy pocos los que sabían que Naomi estaba tras la maternidad.

No ha publicado los días de cumpleaños de su hija en redes sociales, así como tampoco el rostro ni de la primogénita, ni de este nuevo bebé que acaba de nacer. Solo se conocen sus sexos; la primera es niña, y el segundo, un varón. A los 5 cinco meses que tenía su hija de nacida protagonizó una portada para la revista Vogue.

Naomi Campbell. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images.

Foto: AFP / Getty Images

En esa entrevista dio algunos detalles de cómo se portaba la bebé. Dijo que le encanta viajar con ella y también contaba que estaba aprendiendo a caminar: “Es una buena niña: duerme muy bien, casi nunca llora y me dicen que está muy despierta para su edad. Acaba de empezar a saludar, lo cual es divertido. Ella se ríe mucho. Casi está hablando“.

Hasta el momento es esta nota dado más detalles de este segundo hijo. Lo que sí sabemos es que está preparando un libro en el que contará de la maternidad y de la llegada de sus retoños a su vida. View this post on Instagram A post shared by Dr Naomi Campbell (@naomi)

