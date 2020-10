El ex futbolista serbio Sasa Curcic contó cómo fue dormir con Naomi Campbell y Camen Electra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sasa Curcic fue uno de los futbolistas más polémicos de la década de los noventas. De día dominaba la media cancha de la Premier League con una gran técnica individual y excelentes pases, pero si algo disfrutaba el serbio era la vida nocturna, pues fue famosos por sus excesos en bebida y mujeres.

En el 2001, con solo 29 años, Curcic se retiró del fútbol con una polémica declaración referente a su gran gusto por las mujeres: “No ficharía por otro club, ni aunque me ofrecieran 15 millones de dólares. Sin embargo, sería diferente si en su lugar me ofrecieran 15 mujeres diferentes de todo el mundo, las satisfaceré como nunca antes lo habían estado”.

A 19 años de su retiro, Sasa Curcic lanzó un libro con sus vivencias y dio una entrevista al medio británico The Sun en la que habló sobre sus amoríos con modelos y actrices de los noventas y reveló cómo fue dormir con Naomi Campbell y Carmen Electra.

“Naomi Campbell es fan del Crystal Palace, vino a un partido y nos conocimos en el palco VIP. Después de dos semanas la invité a una fiesta. Era una chica dura, tuve que esperar un mes. Fue genial en la cama, pero fue un desastre todo. Me asquea el pelo de mujer, cuando lo veo en el piso me enojo y Naomi solía dejarlos por todas partes. Era un desastre, como todas las modelos (…) Me lo pasé bien con Eva Herzigova e hice el amor en la piscina con Carmen Electra durante horas. Ella fue la mejor en la cama y la mujer más loca que he conocido”, declaró el ex futbolista.

Te puede interesar:

La brutal patada voladora al aficionado que le costó la carrera a Eric Cantona… ¡cumple 25 años!

La polémica tecnología: asegura Mourinho que “con el VAR, el fútbol va peor”