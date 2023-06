Talina Fernández murió sin poder ayudar a sus nietos a recuperar la casa que les heredó Mariana Levy

La presentadora Talina Fernández, quien murió el miércoles 28 de junio a los 78 años, se fue de este mundo sin poder ayudar a sus nietos María, Paula y José Emilio a recibir la herencia que les dejó la fallecida actriz Mariana Levy.

La condición para que la recibieran radicaba en que los tres debían cumplir la mayoría de edad, algo que finalmente ya sucedió, pero aún no se ve claro cuándo será el día en que se repartirán los bienes de su querida mamá.

Entre los bienes que les corresponden está la casa de descanso de la familia, ubicada en el estado de Morelos y que por varios años ha sido habitada por José María Fernández, el viudo de la actriz y papá de Paula y José Emilio.

Esa residencia, localizada en un barrio con seguridad y cerrado, tiene la particularidad de estar llena de deudas, pues ‘El Pirru’ se negó a pagar las cuotas de mantenimiento, por lo que sus hijos no solo heredarán un bien, sino también una fuerte deuda.

De acuerdo al programa ‘Ventaneando’, el también ex de Ana Bárbara tiene una deuda que asciende a los $532,415 pesos, algo así como $30,000 dólares.

“Entre los bienes, por cierto, se encuentra una casa en un fraccionamiento del estado de Morelos, la cual fue habitada por José María Fernández ‘El Pirru’, pero cuyo mantenimiento no se ha pagado por varios años y hoy la deuda asciende a más de medio millón de pesos que los hijos de la actriz tendrían que saldar en cuanto tomen posesión de la propiedad”, se informó en la emisión de TV Azteca.

Aunque el adeudo no sería ningún motivo para no heredar ese bien, el problema vendría cuando intenten desprenderse de él para dividirse la venta, ya que, como es sabido, no se puede negociar teniendo adeudos vigentes.

Ahora que su abuelita se fue, los nietos de Talina Fernández tendrán que recurrir a sus tíos o a sus respectivos papás para que los ayuden a resolver el tema de la herencia lo más pronto posible, pues ninguno de los tres cuenta con grandes ingresos económicos en estos momentos.

Sigue leyendo:

Así es la casa de lago que la fallecida Talina Fernández puso en venta por falta de dinero

Conoce la casa de Talina Fernández donde serán velados sus restos tras su repentina muerte

Así luce la muy humilde casa donde vivió la influencer Wendy Guevara antes de saltar a la fama

Conoce la mansión que French Montana vende en Hidden Hills por $22,750,000 de dólares