Trump dice que fanfarroneó al hablar sobre documentos que no tiene, ¿admite que es mentiroso?

Luego de que CNN diera a conocer un nuevo fragmento de un audio de julio de 2021 donde se puede escuchar a Donald Trump hablar sobre un documento altamente clasificado, el exmandatario ha salido a decir que mintió al hablar sobre los papeles cuando no tenía nada en su poder.

“Mira, como presidente, podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, dijo Trump a sus asistentes durante la reunión de 2021, refiriéndose a un documento del Pentágono que supuestamente mostró.

Fue durante una entrevista con NBC News que Trump señaló que “fue por valentía” que pareció haber mostrado información “altamente clasificada confidencial” a los asistentes de una reunión en el club de golf y finca de Bedminster.

Esta es la primera vez que Trump admite públicamente que mintió al decir que tiene acceso a información clasificada, justo semanas después de que fue declarado culpable de 37 cargos por delitos graves relacionados con el mal manejo que le dio a cientos de documentos que sacó deliberadamente de la Casa Blanca una vez que dejó la presidencia.

Si bien durante la entrevista el exmandatario dijo que “no se arrepiente” de sus acciones, sí señaló que solo trataba de impresionar a la gente sobre la información “altamente confidencial” y que los documentos que mostró son “inofensivos”.

“Si quieres saber la verdad, fue bravuconearía. Solo estaba hablando y sosteniendo papeles y hablando, pero o tengo documentos”, dijo Trump en entrevista con el medio antes citado respecto al nuevo audio que salió a la luz en días recientes.

Y agregó que “no tenía ningún documento”, como bien señaló en una entrevista anterior a Fox News donde mostró la misma respuesta, “no había ningún documento. Era una gran cantidad de papeles y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas. Y puede haber retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, historias de revistas y artículos”.

En redes sociales aseguran que Trump está tratando de cambiar su estrategia de defensa para salir bien librado de lo que el fiscal Smith encontró después de varios meses de revisar el caso.

