Modelo exhibe a Neymar Jr. en redes sociales al publicar chat y confesó estar cansada de que la busquen hombres con novia

En las últimas semanas, la vida amorosa de Neymar Jr. ha estado bajo el escrutinio público luego de que se hiciera público un episodio de infidelidad hacia su pareja, Bruna Biancardi. Ahora, la modelo Celeste Bright lo dejó expuesto en redes sociales al publicar un mensaje que el futbolista le habría enviado a través de Instagram.

Bright compartió a través de sus stories en Instagram una captura de pantalla donde quedaría demostrado que el jugador brasileño se quiso poner en contacto con ella. En la imagen se ve únicamente un emoticón de manos aplaudiendo.

Sin embargo, lo llamativo radica en el mensaje enviado por la modelo con más de un millón de seguidores en la plataforma de la camarita. “No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”, advirtió en clara señal de descontento.

Celeste también hizo un llamado a la reflexión a todos sus seguidores. “Chicos, sean mejores porque nosotras merecemos lo mejor”. Posterior a la publicación, la modelo suspendió su cuenta en Instagram.

“Se você tem uma namorada, não mande dm para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira”.



Celeste Bright, modelo internacional, expôs uma direct que Neymar lhe enviou.



📸: Divulgação pic.twitter.com/SOKjKtQFn6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 28, 2023

La modelo estadounidense también ha sido relacionada con otros famosos solteros, e incluso se llegó a decir que fue la novia del cantante Sebastián Yatra en 2018. Esta nueva polémica surge varios días después de que a través de la misma red social, Neymar admitiera públicamente su desliz sentimental y pidiera perdón a Bruna Biancardi, de quien espera un hijo.

“Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo al tuyo. Cometí un error. Me equivoqué contigo (…) no me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá”, expresó.

Días antes de que se conociera la infidelidad, había trascendido que la estrella del PSG y la influencer tenían un acuerdo que le daba carta abierta al sudamericano para coquetear y estar con otras mujeres, siempre y cuando cumpliera tres condiciones: ser discreto, usar protección y no besar en la boca.

Sigue leyendo:

· Fanático deja todos sus bienes en un testamento a nombre de Neymar

· Revelan que Neymar Jr. tiene permiso de su novia para ser infiel, pero bajo tres estrictas condiciones

· Neymar le pidió perdón a su novia embarazada por una supuesta infidelidad que le causó mucho sufrimiento

**