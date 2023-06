Fanático deja todos sus bienes en un testamento a nombre de Neymar

El brasileño Neymar Jr. sigue siendo el máximo ídolo actual de la Selección de Brasil, a pesar de no tener muchos títulos con “la Canarinha”, el crack que aún todavía pertenece al PSG sigue despertando pasiones en la afición amazónica. Prueba de ello es la acción de un fanático que decidió redactar un testamento mediante el cual le deja todas sus pertenencias al astro brasileño de la camiseta número 10.

El aficionado con 30 años de edad le comentó a Metrópole su deseo debido a que actualmente no se encuentra bien de salud y además porque no tienen a nadie a quien dejarle sus cosas, en este sentido vio con buenos ojos dejarle sus pertenencias a su máximo ídolo del fútbol y ex jugador del Santos y el FC Barcelona.

Neymar Jr. con los colores del PSG ( Foto: Koji Watanabe/Getty Images)

Considera que Neymar no es un “Cazafortunas”

El fanático brasileño asegura que Neymar no es un cazafortunas, algo que a su juicio es un importante atributo en estos días y además se siente identificado con la historia familiar del astro brasileño. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día“, expresó.

El también empresario aseguró estar seguro de su decisión, a pesar de que Ney no se ha pronunciado al respecto, tras las acciones de este fanático. “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda“, dijo.

Neymar con el uniforma de la Selección de Brasil (Foto: Kenta Harada/Getty Images)

La actualidad de Neymar Jr.

Neymar Jr. actualmente sigue siendo ficha del PSG, sin embargo no se sabe si seguirá en el equipo o su futuro estará lejos de la capital francesa. Rumores lo han relacionado con una presunta vuelta al FC Barcelona, un posible interés en la Premier League por parte de clubes como el Manchester United, Chelsea y Newcastle. También se asomó la posibilidad del Inter Miami en la MLS y recientes reportes indican que no vería con malos ojos permanecer en París.

Por lo pronto el futuro de Neymar no es para nada seguro, hay que esperar el destino de un futbolista que aún tiene mucho juego en sus botines, sin embargo es innegable que sigue despertando pasiones y prueba de ello es lo que ha hecho este fanático con su testamento.

