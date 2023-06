‘Top Chef VIP 2’: Sara Corrales es eliminada de la competencia, ¿se reencontrará con Juan Pablo Gil?

El final de ‘Top Chef VIP 2’ está cada vez más cerca y una nueva eliminación causó mucha tristeza, pues se trató de Sara Corrales, quien tuvo que abandonar la competencia pocos días después de Juan Pablo Gil, con quien tiene una relación que dio mucho de qué hablar, pues floreció durante las grabaciones del reality show.

Pero la noche comenzó con muchas risas cuando vimos a Alana Lliteras y a Sebastián Villalobos intercambiar papeles y hacer una imitación uno del otro, lo que dejó sorprendidos tanto a los jueces como a Carmen Villalobos, quienes no entendían lo que estaba pasando.

Pero esa no fue la única sorpresa, pues para la prueba de salvación, que involucró a los dos antes mencionados, además de a Laura Zapata y Sara Corrales, tuvo como invitado estelar a uno de los mejores chocolateros del mundo, el chef José Ramón Castillo, para la Prueba de Salvación.

Quien mejor entendió mejor ese desafío fue Laura Zapata, quien con un chocolate caliente conquistó al invitado y a los tres jueces, por lo que pudo subir a la cava y garantizar su permanencia en ‘Top Chef VIP 2’.

Tras eso llegó el Reto de Eliminación, en donde Alana y Sebastián parecieron darse por vencidos, pues se vieron muy afectada, pues asegura que algunos de los otros competidores no están jugando limpio, cosa que también les hizo saber a los jueces antes de que probaran su plato, antes de eso él rompió el llanto por el temor de que él o Alana fueran eliminados.

Fue una prueba muy dura, en la que finalmente fue Sara Corrales quien tuvo que abandonar la competencia, pero no sin antes dedicarle unas palabras a Laura Zapata, con quien no ha tenido la mejor de las relaciones.

“Eres la persona a la que más gracias le quiero dar, porque fue un reto muy grande nuestra relación. Me voy siendo una mujer mucho más centrada, mucho más madura, me acerqué a ti, en su momento te pedí disculpas y creo que mi reto más grande aquí no fue la cocina, fuiste tú”, mencionó.

Sigue leyendo: