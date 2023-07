México gana su primera medalla de oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos y recibe felicitación de Randy Arozarena

La selección mexicana de béisbol hizo historia al obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en San Salvador, El Salvador. Esto sucedió después de la suspensión de la final contra Cuba, que no se pudo disputar debido a una intensa y prolongada lluvia, pero la presea se le entregó a México por haber tenido un mejor desempeño en el certamen.

“Debido a la lluvia que no deja de caer, obliga a los directivos a cancelar el juego por la medalla de oro, ya que el terreno no cuenta con las condiciones idóneas para iniciar el juego. De acuerdo al reglamento de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, como establece en los artículos C 11 y C 12 el procedimiento a seguir, México gana la medalla de oro”, se escuchó en el sonido local.

Y es que la novena que comanda Enrique “Che” Reyes llegó al duelo final del torneo después de ganar cinco juegos y perder uno, mientras que los cubanos lo hicieron con dos descalabros, lo que les costó la presea dorada.

“¡Medalla de oro! Llegó nuestra primera presea dorada en béisbol en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La #NovenaMéxico fue la mejor del torneo al ganar 5 de 6 desafíos y selló de esta manera su cita con la historia”, se puede leer en las redes sociales de la selección mexicana de Béisbol.

¡Medalla de oro! 🥇🇲🇽



Llegó nuestra primera presea dorada en beisbol en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ⚾️😎



La #NovenaMéxico fue la mejor del torneo al ganar 5⃣ de 6⃣ desafíos y selló de esta manera su cita con la historia 👏👏#MéxicoDeMiSangre 🇲🇽 😍 pic.twitter.com/FR5ODDuFZu — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) July 2, 2023

Cabe mencionar que México logró esto sin integrantes de la MLB, ya que las Grandes Ligas no prestaron a sus jugadores para la competición, a diferencia de cuando la novena azteca ganó el tercer lugar en el Clásico Mundial, que contó con la participación de Randy Arozarena, de los Tampa Bay Rays, y Julio Urías, de Los Ángeles Dodgers.

Sin embargo, Randy no fue indiferente al resultado en la final en la que se enfrentaron sus dos países, ya que es cubano por nacimiento y mexicano por naturalización, por lo que felicitó a ambas novenas.

“Honor a quien merece y este grupo de guerreros se ganó a puro esfuerzo la medalla de oro. ¡Felicidades caballones! Se lo merecen”, escribió Arozarena en su cuenta de Facebook en referencia al campeón.

“También felicitar al equipo de Cuba que lucharon hasta la final con mucha dignidad, ambos equipos llenos de puro talento”, complementó.

Randy Arozarena mandó un mensaje de felicitación. Foto: Getty Images

Finalmente, hay que mencionar que este triunfo no sólo metió a México a los libros de historia, sino también a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que se disputarán entre octubre y noviembre próximo en la capital chilena.

