AMLO arremete contra DeSantis y pide nuevamente a migrantes no votar por el republicano tras entrada de la ley SB1718

Ante la entrada en vigor de la ley SB1718 en Florida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y pidió a los migrantes no votar por el aspirante presidencial de Estados Unidos por el partido Republicano.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes, ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados”, señaló.

Desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el mandatario mexicano acusó al Republicano Ron DeSantis de promulgar sus leyes antiinmigrantes en Florida con propósitos “politiqueros” y “electoreros”.

“Si Estados Unidos es una gran nación ha sido por los migrantes y él (Ron DeSantis) está por el muro y por el mal trato a los migrantes. Aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos, del Partido Republicano, conozcan lo que realmente está sucediendo, porque son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta en Estados Unidos, la infraestructura que les hace falta, es la fuerza de trabajo que engrandece a Estados Unidos, y solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando de que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones”, arremetió.

López Obrador también acusó a los medios de comunicación en Estados Unidos de crear campañas para desprestigiar la labor que realizan los migrantes en territorio estadounidense.

“Los migrantes son los que permiten el desarrollo de los pueblos en el mundo, por eso en vez de maltratarlos, de reprimirlos, de expulsarlos, hay que protegerlos y hay que revisar la biblia de cómo se recomendaba darle buen trato al forastero. Los migrantes tienen que ser respetados y se van a Estados Unidos a trabajar y a buscarse la vida honradamente, no son maleantes, no es cierto es una gran falsedad que se ha difundido a través de medios de manipulación en Estados Unidos de que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos, eso es completamente falso”, dmanifestó.

“Se aprovechan de la falta de información de algunos sectores del pueblo estadounidense y de la gran manipulación que hay también en Estados Unidos a través de los periódicos hasta de los más famosos el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y muchísimos más, y las cadenas de radio y las cadenas de televisión, es increíble como manipulan, hasta el Reforma (de México) que es amarillista y que es de los promotores de Xóchitl actúan con más profesionalismo que el New York Times”, precisó.

Fue este 1 de julio de 2023 que la ley SB 1718 comenzó a aplicarse en el estado de Florida de la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expresó su rotundo rechazo calificándolas de a racistas y violatorias a los derechos humanos.

Esta nueva ley, impulsada por DeSantis, establece restricciones a indocumentados y obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada persona contratada.

Además, dificulta el acceso de los migrantes a la atención médica y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal, entre otras medidas.

