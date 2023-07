Demi Rose luce al máximo sus atributos usando un traje de baño con el mínimo de tela

Demi Rose opta algunas veces por tomar su teléfono celular y grabarse durante momentos de descanso en su casa. Ahora ha causado sensación por un video que compartió en sus historias de Instagram y en el que se muestra luciendo su cuerpo bronceado, mientras usa un minúsculo traje de baño azul. El texto que escribió en el post fue: “Más de ayer”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella modelo británica ha obtenido más de 200,000 likes en esa red social gracias a una colección de fotos en la que aparece en un jacuzzi, modelando un curioso microbikini de color dorado y con sostén rígido. El texto con el que acompañó las imágenes es: “Dios es mi artista”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En otras fotografías Demi mostró cómo recibió el verano, tomando el sol y cubriendo parcialmente su cuerpo con una toalla. La influencer se ha distinguido por posar con mucha naturalidad, y recientemente comentó acerca de sus orígenes en el modelaje hace ya más de diez años: “Siempre quise incursionar en el modelaje, y cuando lo logré lo consideré una bendición, porque crecí siendo víctima de bullying y no tenía ningún amigo”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

