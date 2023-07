Matías Novoa confiesa el gusto al que renunció por amor y cómo lo ayuda Michelle Renaud

Matías Novoa y Michelle Renaud han conformado una pareja muy sólida en el mundo del entretenimiento. En un par de oportunidades, le han dejado a la prensa que se encuentran tranquilos, felices y en la misma sintonía.

En un reciente encuentro con el programa ‘Despierta América’, el actor chileno confesó que, con ayuda de la mexicana, quien es vegana, ha dejado poco a poco el consumo de carnes y sustituido por proteínas vegetales.

“Yo creo que poco a poco me estoy convirtiendo en vegano. Yo siempre he tenido también esa tendencia a dejar las carnes, respetar a los animales, y ahorita con ella pues me apoya más. La veo y digo: ‘tienes toda la razón’, y vemos artículos, y vemos cosas; y ahorita pues llevo casi un mes sin comer carne”, comenzó diciendo el histrión.

Agregó que en su casa ya se compra carne animal para consumir y destacó que igualmente respetan a quienes no siguen una dieta así.

“Yo como delicioso. En nuestra casa ya no hay carnes, mas que en eventos, y cosas así, de gente que no es vegana y se respeta. Pero en nuestra casa ya no hay carnes, hay puras proteínas vegetal totalmente“, sentenció.

Asimismo, comentó que Michelle y él aman a los animales y la naturaleza por lo que unen sus “energías” para tratar de que las personas vean el impacto “negativo” que existe al medio ambiente con el consumo de carnes.

¿Cómo está la salud de Michelle Renaud?

En el mes de mayo se conoció que la actriz había tenido que ser hospitalizada en Estados Unidos, pero no se sabía qué la terminó llevando a Urgencias, se llegó a especular que tal vez se debía a un supuesto embarazo.

Sin embargo, Matías Novoa ahora a revelado que no se trató de nada de lo que se habló, que simplemente tuvo una contractura muscular muy fuerte, por la que incluso no podía moverse y por esa razón fueron al hospital.

