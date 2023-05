Michelle Renaud fue hospitalizada, ¿Qué le pasó?

La actriz Michelle Renaud fue hospitalizada en Estados Unidos durante el pasado fin de semana, según ella misma compartió en sus redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, la artista de 34 años compartió una fotografía con un texto explicando que por problemas de salud no iba a poder asistir a un festival en el que tenía previsto participar el domingo 21 de mayo.

“Debido a problemas de salud no vamos a poder estar con ustedes hoy en el Festival de Somos Houston, ¡y me moría de ganas de platicarles!”, escribió la actriz protagonista de ‘La Herencia’ sobre la imagen.

La actriz mexicana no explicó exactamente lo que le ocurrió, pero dejó saber que no se encontraba sola en el hospital. Michelle agradeció a su novio, el actor Matías Novoa, por acompañarla: “Gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo conmigo. No sé qué haría sin ti. Te amo”.

Por su parte, Novoa no dio detalles de lo ocurrido con su pareja en redes sociales.

¿Embarazada?

Hace un par de meses se rumoró que la pareja podía estar en la dulce espera de mellizos, pero al ser consultada Michelle no dio ninguna respuesta concreta. “Solo el tiempo confirmará o no confirmará eso (…) No estoy confirmando nada”, dijo al programa ‘Ventaneando’.

Michelle terminó una relación con Danilo Carrera en enero de 2021, según ellos mismos comunicaron, uno de los motivos por los que terminaron fue el deseo de ella de tener otro hijo pronto. Algo que parece compartir con Novoa, pues hace semanas dijo a la prensa que su hijo tenía 12 años y “necesitaba” volver a convertirse en padre.

¿Se casaron en secreto?

Durante los últimos días se ha especulado que los artistas se casaron en secreto, sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir que dieron el siguiente paso en su relación.

Michelle Renaud y Matías Novoa hicieron pública su relación en octubre de 2022, desde entonces se han mostrado muy enamorados en redes sociales,

