Ofrecen recompensa de $28,000 por información que conduzca al arresto de autores del tiroteo de Baltimore

Mientras que investigadores trabajan para identificar a los sospechosos que desencadenaron el tiroteo en el que murieron dos personas y resultaron heridas otras 28 en una fiesta de barrio registrada el domingo en la madrugada en Baltimore, las autoridades han dedicido ofrecer una recompensa por información que conduza al arresto de los responsables.

El comisionado interino de policía, Richard Worley, dijo que los investigadores están trabajando para identificar a los sospechosos, pero hasta los momentos no se han realizado arrestos.

“Insto encarecidamente a cualquiera que tenga información a que nos ayude a llevar a estos individuos ante la justicia”, dijo Worley.

Anunció que se ofrece una recompensa de $28,000 por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de los responsables del tiroteo.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, expresó su preocupación por el estallido de más violencia durante las reuniones previa al 4 de julio.

“A medida que nos acercamos al 4 de julio sabemos que las personas seguirán reuniéndose con sus seres queridos para celebrar. Queremos que las personas se reúnan y celebren en Inner Harbor, en Cherry Hill, donde tienen su festival como lo hacen todos los años”, dijo Scott este lunes durante una conferencia de prensa reseñada por ABC News.

“Pero imploro a todos que estén seguros. Piensen en quienes los rodean y en las vidas que podrían afectar si toman una decisión equivocada”, señaló.

El alcalde agregó: “Estamos preparando todos los recursos a nuestra disposición… mientras trabajamos para garantizar que tengamos un 4 de julio seguro”.

El tiroteo se desarrolló alrededor de las 12:30 am en el barrio de Brooklyn Homes en el distrito sur de la ciudad de Baltimore.

Agentes de policía acudieron al lugar cuando numerosas personas que llamaron al 911 informaron que se habían hecho disparos.

Worley dijo que la fiesta donde ocurrió el hecho, en una urbanización en la cuadra 800 de Gretna Court, no estaba autorizada.

En el tiroteo murieron dos personas identificadas como Aaliyah Gonzales, de 18 años, y Kylis Fagbemi, de 20 años. Además de contabilizar al menos a 28 heridos, los cuales fueron llevados a hospitales más cercanos, según la policía.

Según los casquillos de bala de diferentes calibres recolectados en la escena, los investigadores creen que varias personas dispararon armas durante el tiroteo masivo, dijeron las autoridades.

Scott dijo que siete de las víctimas permanecían en hospitales el lunes, incluidas cuatro que se encuentran en estado crítico.

La Dra. Hania Habeeb, presidenta asociada del departamento de emergencias del MedStar Harbor Hospital en Baltimore, dijo que 19 víctimas, incluidos 14 adolescentes, fueron llevadas a su centro médico para recibir tratamiento por heridas de bala.

“Es una tragedia absoluta que no tenía que suceder… Este fue un acto imprudente y cobarde que sucedió aquí… Quiero que los responsables me escuchen, escúchenme bien claro, no nos detendremos hasta encontrarlos y los encontraremos“, mencionó el alcalde de Baltimore el domingo.

