Yanet García luce su retaguardia al salir de la piscina, usando un microbikini estampado

Yanet García ha comenzado el verano con más de 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y a todos ellos complació al publicar una fotografía en la que aparece al salir de la piscina, usando un microbikini estampado y posando de espaldas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La ex chica del clima también presumió sus caderas al modelar un traje de baño negro de corte alto, y en varias imágenes dejó ver cómo en su escultural cuerpo se notan los resultados de las extenuantes rutinas de ejercicio que hace tanto en el parque como en su departamento de Nueva York.

Desliza para ver todas las fotos

Junto a una fotografía en la que aparece modelando un body brillante Yanet escribió un mensaje para sus fans, en el que les da un consejo por si se enamoran: “Enamórate de alguien que te cuide no de una forma materialista, sino más bien enamórate de alguien que vaya a cuidar tu alma. Enamórate de alguien que vaya a cuidar tu mente, alguien que cuidará tu corazón. Enamórate de alguien que vaya a cuidar incluso las partes más caóticas de ti”. 🖤 View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: