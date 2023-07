Marisol Terrazas habla sobre cómo fue su experiencia al convivir con Laura Zapata en ‘Top Chef VIP 2’

Marisol Terrazas salió hace unas semanas de ‘Top Chef VIP 2’ y no fue parte de los diez exparticipantes que buscaron regresar a la contienda, pero este lunes estuvo presente en ‘La Mesa Caliente’, en donde habló sobre su participación en el reality show y en particular sobre su encontronazo con Laura Zapata.

Fue hace unas cuantas semanas cuando en medio de la presión de un reto, la cantante de regional mexicano llamó “tóxica” a la actriz, pues no le gustó la forma en la que les estaba dando órdenes a ella y al resto de su equipo.

No obstante, en su participación en el programa vespertino de Telemundo, Marisol Terrazas reveló que en realidad tuvo una muy buena conexión con la actriz durante su estancia en ‘Top Chef VIP 2’ y que ella inclusive le reclamó que la llamara de esa forma.

“De hecho Laura se enojó conmigo porque me llevo muy bien ella, me dice, ‘cómo se te ocurre mandarme un mensaje, yo pensé que eras mi amiga’, sorry Laura, no es que te esté echando, pero es que es muy buena gente, pero cuando es una competencia es muy intensa”, reveló la cantante.

Por otra parte, también fue cuestionada sobre si tras esta experiencia estaría dispuesta a participar en otro reality show, a lo que respondió: “no sé, no estoy muy segura”, pero Verónica Bastos ya la nominó para formar parte de la próxima edición de ‘La Casa de los Famosos’, ¿Será que la veremos por ahí?

