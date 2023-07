Jacky Bracamontes mostró sus lujosas vacaciones en la playa y de paso presumió bikinazo

Con una sonrisa en el rostro, la conductora mexicana Jacky Bracamontes desató suspiros en redes sociales gracias a las imágenes que compartió donde da una probadita de lo vivido durante su más reciente escapada a la playa. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te contamos los detalles.

Su perfil oficial en Instagram fue el escenario perfecto para que la tapatía diera una mirada al espectacular fin de semana que vivió en compañía de su esposo, el piloto Martín Fuentes.

Jacky Bracamontes se deshizo de las prendas calurosas y posó de lo más relajada frente a la piscina enfundada en un traje de baño que evidenció la figura de infarto con la que cuenta a sus 43 años de edad.

Por si fuera poco, la ex reina de belleza dio una cátedra de amor propio al lucir su piel al natural y sin una gota de maquillaje, demostrando que cuenta con un cutis de infarto que es resultado de un estricto régimen de belleza.

“Por fin un día de relax!!! Gracias mi @mft07 por este regalo!!! Porque siempre nos traes de aventura en aventura… pero hoy tocó sol, arena y mar!!! 🌊”, escribió la ex presentadora de ‘Netas Divinas para acompañar su publicación.

No obstante esta no ha sido la única ocasión durante la semana que el nombre de Jaqueline Bracamontes encabeza los titulares, aunque no de manera positiva. Y es que la mexicana se enfrentó a las críticas de los internautas tras compartir que, compartió un extravagante y arriesgada aventura en un submarino.

¿La razón? Los riesgos que implican este tipo de viajes, sobre todo luego del accidente que sufrió el Titán, el cual era un sumergible en el que suponía hacía visitas para ver los restos del Titanic:

“Ni lo loca haría eso con mis hijas y menos después de lo que acaba de pasar. ¿Al final es su vida y yo solo opino”, “No se nos perdió absolutamente nada en las profundidades del mar”, “Exponer a toda mi familia en esta aventura usted los tiene bien puestos” y “que irresponsables, después de lo que pasó no tenéis miedo?”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

