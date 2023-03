Jacky Bracamontes presume en video la increíble transformación que le hizo a su triste casa

La presentadora Jacky Bracamontes, de 43 años, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores un video de la transformación que le hizo a su casa de la ciudad de Miami, pues ya no estaba del todo contenta con ella.

La mamá de cinco aseguró, en el material con duración de más de 7 minutos, que su casa se veía triste, vacía y fea después de que retiraran su arbolito de Navidad, por lo que optó por poner manos a la obra para convertirla en su hogar soñado.

“Después de quitar Navidad vi la casa triste y sin vida, así que llamé a mi amigo y súper decorador Galo para que me ayudara a ponerle encanto, déjenme les enseño el before & after. Siempre es bueno tener amigos creativos que te den una manita. Cuéntenme qué opinan, qué les parece… espero haberlos inspirado, sí se puede y no hay que gastar mucho”, fue el texto con el que la también actriz acompañó su publicación.

Al inicio del video la esposa del piloto Martín Fuentes exhibió los espacios que más la deprimían y luego mostró la transformación que le hizo con la ayuda de distintas flores, espejos, libros y otros elementos decorativos.

Durante toda una semana Jacky y Galo se enfocaron en transformar los espacios vacíos de la entrada, el comedor, la sala principal, la sala de televisión, el baño de visitas, la terraza, entre otras habitaciones.

“Te quedó hermoso. Hiciste magia con estas flores, por favor. Lo logramos, Galo. Quedó espectacular. Mikonos en Miami”, fue como la ex Miss México celebró el resultado final de la transformación de su hogar, la cual duró menos de una semana y por la que no gastó grandes cantidades de dinero, siendo eso lo que más valoró, pues demostró que se puede hacer mucho con muy poco.

