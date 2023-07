Robert De Niro se pronuncia tras la muerte de su nieto Leandro

Robert De Niro recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su nieto Leandro De Niro Rodríguez, de 19 años, dicha información fue confirmada por su madre, Drena De Niro a través un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Mi hermoso y dulce ángel”, escribió la cineasta de 51 años en su publicación. “Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida”, continuó. “Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti”, agregó.

El propio Robert De Niro también publicó su mensaje sobre la muerte de su nieto, “estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo”.

“Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”, detalla.

Hace pocas horas, Drena realizó otra publicación agradeciendo las llamadas y mensajes de sus amigos y familiares mientras atraviesa este duro momento.

Apenas puedo escribir a través de mis lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los amigos y la familia que me aguantaron estas últimas 24 horas. Todavía no he podido responder, pero estamos agradecidos por todo. tu amor y condolencias. Nada de esto es correcto o justo y mi corazón duele de una manera que nunca supe posible mientras aún respiraba y apenas funcionaba. Leo mi amor te amo hoy como el primer día que te tuve entre mis brazos. El mismo hombre que nos recogió del hospital cuando naciste, nos llevó a la funeraria donde te toqué y abracé por última vez. Fuiste bondad aceptación y amor y no puedo creer que nada de esto sea real TÚ hiciste todo llevadero y cada carga más liviana. No merecías morir así, pero solo puedo creer que Dios necesitaba un ángel fuerte y poderoso en su ejército. Te estoy abrazando cada segundo de cada momento Soy mi corazón y mis recuerdos hasta que esté contigo de nuevo. Mi corazón está roto para siempre. Yo papi y tu familia te amamos, te amo te amo con cada latido de mi corazón llorando”, dice la publiacación.

Seguir leyendo: