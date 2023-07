En leggings negros Anitta baila sensualmente y se muestra aplicando su perfume “Puzzy”

Anitta ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, al lucir su escultural figura en otro de sus sexys videos. A través de sus historias en esa red social ella compartió el clip, que la muestra en el baño y usando leggings deportivos, para después bailar sensualmente mientras se arregla frente al espejo, aplicando su perfume “Puzzy” en partes íntimas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante de 30 años ha obtenido más de 349,000 likes por unas fotografías en las que aparece posando en cuclillas y usando un conjunto de top y minifalda con adornos de tiras. Destacan también sus originales sandalias tipo gladiador, pero de tacón alto.

Desliza para ver todas las fotos

Anitta actualmente se encuentra promocionando el sencillo “Funk rave”, el primero que graba para la disquera Universal. El videoclip de la canción -que cuenta con una sexy coreografía que la cantante convirtió en un challenge para las redes sociales- ha tenido mucho éxito, y lleva hasta el momento más de ocho millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: