Anitta posa de espaldas y en ajustados shorts, dejando ver su minúscula ropa interior

Anitta ha dado una sorpresa a sus millones de fans, pues en su cuenta de Instagram publicó la portada de su nuevo sencillo “Funk rave”, mostrándose de espaldas y usando unos ajustados shorts que dejan ver parte de su tanga. Ella anunció que la canción estará disponible el 22 de junio. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

En otra imagen la bella cantante brasileña aparece acompañada de muchos hombres en lo que parece ser una de las locaciones para el videoclip del esperado tema, y a juzgar por la pelota que uno de los chicos sostiene en su pie, se encontraban jugando un partido de futbol. “Funk rave” es el primer sencillo de Anitta con la compañía Universal, con la que firmó contrato hace algunas semanas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta también se dejó ver bajo los rayos del sol en otra serie de fotos, usando atrevidos outfits como un traje de baño estampado, un vestido blanco y un bikini tejido en color verde. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Las cosas escalaron rápido”.

