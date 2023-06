Anitta mueve sus glúteos al hacer un sensual twerking, en cuclillas y usando shorts cacheteros

Anitta sabe muy bien cómo subir la temperatura en Instagram, y ahora lo hizo publicando un video que la muestra en cuclillas y usando shorts cacheteros mientras comienza a hacer un sensual twerking, aunque al final le ganó la risa. El clip fue para anunciar oficialmente que el 22 de junio lanzará su nuevo sencillo “Funk rave”, que se escucha como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La cantante brasileña presentó “Funk rave” el pasado fin de semana, en la final de la Champions League. Durante su actuación no podía faltar su éxito “Envolver”, y para el nuevo tema ahora su objetivo es promover el desafío de otra sexy coreografía.

Para ese challenge Anitta ha mostrado una vez más sus habilidades dancísticas, y en otro clip aparece acompañada de dos chicas mientras luce su cuerpo usando un conjunto deportivo negro. Ella escribió junto a su post el texto: “¡Quiero verlos a todos bailar mi nueva canción” View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Sigue leyendo: