Anitta modela un atuendo negro compuesto por bikini y botas altas de látex

Anitta se distingue por presumir su escultural figura al usar sexys atuendos, y en esta ocasión ha cautivado a sus fans por unas fotos que publicó en Instagram, y que la muestran con un total look negro compuesto por botas de látex, minibikini y chamarra. Su look lo complementó con un delgado cinturón y un collar de cadenas y cruz. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Hace unos días la cantante brasileña estuvo en París para un evento de la firma Louis Vuitton, en el que lució un conjunto estampado. Ella abrió su saco para dejar ver su sostén amarillo, y hasta se grabó mientras estaba en un elevador.

Anitta acaba de estrenar su nuevo sencillo “Funk rave”, cuyo espectacular video ha obtenido hasta el momento más de cinco millones de vistas en YouTube. Ella ha lanzado el reto para que sus seguidores hagan su nuevo baile, de la misma forma en la que hace dos años su sexy coreografía en el clip del tema “Envolver” se volvió viral.

