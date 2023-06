Anitta revela su poderoso argumento para ya no contar con qué famosos ha tenido romances

La cantante Anitta asistió al estudio del programa ‘El Gordo y La Flaca’ para ser entrevistada por Lili Estefan y Raúl de Molina. Durante su amena conversación recordaron cuando los visitó por primera vez haces algunos años y hasta hablaron de la vida privada de la artista.

‘Rauli’ y ‘Lili’ trataron de ahondar en la vida amorosa de la brasileña consultándole qué artistas le gustan y con quiénes saldría. Ella con la elocuencia que la caracteriza explicó entre risas que ya salió con quien tenía salir y ahora no hay ninguno en la lista.

“Yo no quiero salir con nadie, ya salí con toda la gente que tenía que salir, ya no hay más opciones. Me retiré, Yo estoy retirada”, comentó muy sonriente.

Incluso le consultaron quién es el hombre con el que la vieron paseando muy amorosa por la calle y ella se negó a dar detalles sobre el nombre o nacionalidad respondiendo con mucha gracia.

“¿Quién es este con el que te vimos caminando?”, preguntó Estefan.

Anitta respondió al mirar las fotos: “¿Quién? No sé… No sé, qué loquera… ¿Esta soy yo?, ¿esta soy yo?, se parece mucho, mucho, muchas dobles… Yo creo que esa es la tipa que vino acá la otra vez, la doble que estaba rubia cuando vino pa’ acá, se pintó el pelo como el mío y salió por ahí con la gente por la calle”.

‘La Flaca’ le dijo a la intérprete de ‘Envolver’ directamente que además de su vida pública a ellos les gustaría que hablara de su vida privada. Anitta respondió explicando que ya no ventila sus amoríos con artistas, futbolistas, entre otros, porque le parece mejor “comer” callada.

“Mi vida privada camina… ¿Cómo camina mi vida privada? (…) Antes yo salía con toda la gente y decía: ‘nooo, salí con este, salí con este’. Hoy en día estoy más tranquila, creo que quien come callada come más, come siempre, come dos veces, tres… sigue comiendo”, dijo.

Sueña con grabar con Luis Miguel

La artista brasileña dijo que su madre era fan de Luis Miguel y por eso ella sueña con poder grabar una canción con él. Asimismo, le consultaron si le gustaba físicamente el artista y respondió que él “ya está para papá”, tratando de explicar que lo ve muy mayor para ella.

Sigue leyendo:

– Anitta impacta en bikini en desfile de Louis Vuitton junto a Maluma y J Balvin

– Anitta posa de espaldas y en ajustados shorts, dejando ver su minúscula ropa interior

– Anitta y los 5 bikinazos con los que elevó la temperatura de Instagram