Exjugador de la Liga MX lucha por ver a su hija por problemas con su esposa

“Los otros eran amistosos”, así describió los grandes partidos de su carrera el exfutbolista José Rivas. “Palmera” considera que actualmente afronta el compromiso más difícil al intentar recuperar a su hija. El internacional mexicano es acusado de violencia doméstica y eso le ha impedido ver a su hija.

El exjugador de 38 años está pasando por un proceso judicial. A partir de la alza de casos de feminicidios y abusos contra la mujer en Nuevo León, el caso de Rivas ha tardado en ser resuelto. Mientras espera que se logre aclarar su caso, Rivas no puede ver a su hija y esto lo ha afectado considerablemente.

“Ahora sí estoy viviendo los partidos más importantes de mi vida, los otros eran amistosos (…) espero que se arreglen por el bien de la niña, es la que va a sufrir más, yo sufro por no verla (…) Por problemas de adultos la dañada es la niña (…) confío en la justicia y sólo deseo abrazarla pronto. Me acusaron de violencia familiar (…) Pero estoy tranquilo, firme sobre lo mío y no voy a descansar hasta ver a mi hija bien; sí te saca de onda porque nunca te esperas que alguien te haga eso cuando tuviste buenos años y más usando un niño como si fuera un instrumento para negociar“, dijo Rivas en una entrevista con Canela Deportes.

José Rivas aseguró que no existen pruebas que avalen la denuncia de violencia por eso espera cuanto antes que el caso continúe su proceso. El exjugador de Tigres de la UANL reconoció que no cederá ni aceptará los cargos establecidos en su contra para que la resolución sea más rápida. “Palmera” luchará por mantener su reputación y desmentir lo que a su juicio son falsos señalamientos.

“Pelear, lo más fácil para un hombre es doblar las manos y aceptar todo lo que dicen de ti para que te dejen ver a tu hija, yo no voy a seguir esas estadísticas, no me voy a dejar, al contrario, voy a seguir peleando por ella. Estoy escribiendo un libro, un diario del sentimiento que tengo hacia ella, para que el día que esté conmigo lo pueda leer, ella sabrá si creerme o no, pero independientemente se lo que decida ella, yo la voy a seguir amando y siempre estaré como respaldo de mi hija, es el amor de mi vida. Como se lo dije en una carta, ella es la niña con la que siempre soñé, con eso ella sabe que es mi vida entera“, concluyó.

José Rivas dejó un gran legado en Tigres de la UANL. El exdefensor inició su etapa en el conjunto felino desde 2004. “Palmera” se mantuvo por 14 años en la institución y, a pesar de que tuvo un breve paso por Veracruz, su carrera fue finalizada en el club de sus amores en 2018. Actualmente es auxiliar en las categorías juveniles del equipo felino.

Rivas en la categoría sub-18 de Tigres de la UANL. Pablo Ramírez – Imago 7.

Foto: Imago7

Sigue leyendo:

· “Nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló”: el relato del aficionado mexicano que fue apuñalado en el partido de El Tri

· ¿Trataron mal a Javier Aguirre? El Vasco explicó la razón por la que rechazó al Club América

· ¿Se retiran de la selección mexicana? Javier Aguirre revela inconformidades de futbolistas de El Tri que juegan en Europa